台中購物節秀創意決賽 首獎吳昱霆求婚成功喜上加喜

2022 臺中購物節起手式─「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選，短短 19 天募集 493 件提案，經第一輪專業評審後，十強優選者今日進行決賽，由創作台中購物節主題曲的作者吳昱霆奪得首獎，市長盧秀燕與購物節代言人林美秀聯袂頒獎，喜上加喜，在市長盧秀燕鼓勵下，吳昱霆單膝下跪向女友求婚，女友點頭同意，現場氣氛嗨到最高點。

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「幸福在台中、好事在台中、歡迎來台中！」盧市長說，聽到首獎創作的主題曲，非常好聽、很有行銷力，可傳達購物節精神！頒獎典禮上，盧市長詢問首獎得主吳昱霆，贏得的 20 萬購物金有何用途，吳昱霆回說將作為結婚基金。由於他女友也在場，盧市長當場鼓勵他求婚，女友點頭同意，成為今日頒獎典禮最美的插曲。

▲台中購物節秀創意提案徵選，有近500件提案參選，經專業評選後，選出前十強今日進行現場決賽。（圖／市府提供）

盧市長表示，去年台中購物節登錄消費總金額為全國第一，突破 291 億元，活動聲量同樣也傲視全國，今年的台中購物節當然好還要更好，所以市府團隊創新舉辦「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選活動，邀請全國民眾為台中購物節秀出好點子，近 500 件提案展現國人豐沛的創作能量。

盧市長特別感謝評審團辛苦評選出前 10 強提案， 10 強優選者每人都可獲得 10 萬元台中購物金，今日決賽第 1 名加碼 10 萬購物金，也就是首獎有 20 萬元台中購物金！

▲台中購物節秀創意決賽，首獎吳昱霆頒獎場上下跪求婚，獲得女友點頭同意，喜上加喜。（圖／市府提供）

首獎得主吳昱霆表示，從小成長於台中，很喜歡台中宜人天氣、現代化建設及美食，更有許多購物好地方，因此透過這次等你來秀的創意提案，替台中創作一首主題曲，填詞譜曲演唱都不假他人之手，旋律琅琅上口，歌詞更直白的寫入台中特色，希望透過傳唱，推廣台中購物節。

今年台中購物節代言人林美秀則說，她來自宜蘭羅東、住在台北，但很喜歡台中這個城市，喜歡台中的好買、好逛，因此經營的水餃店也選擇落腳台中。