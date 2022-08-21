台中購物節秀創意決賽 首獎吳昱霆求婚成功喜上加喜

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盧市長表示，去年台中購物節登錄消費總金額為全國第一，突破291億元，活動聲量同樣也傲視全國，今年的台中購物節當然好還要更好，所以市府團隊創新舉辦「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選活動，邀請全國民眾為台中購物節秀出好點子，近500件提案展現國人豐沛的創作能量。
盧市長特別感謝評審團辛苦評選出前10強提案，10強優選者每人都可獲得10萬元台中購物金，今日決賽第1名加碼10萬購物金，也就是首獎有20萬元台中購物金！
首獎得主吳昱霆表示，從小成長於台中，很喜歡台中宜人天氣、現代化建設及美食，更有許多購物好地方，因此透過這次等你來秀的創意提案，替台中創作一首主題曲，填詞譜曲演唱都不假他人之手，旋律琅琅上口，歌詞更直白的寫入台中特色，希望透過傳唱，推廣台中購物節。
今年台中購物節代言人林美秀則說，她來自宜蘭羅東、住在台北，但很喜歡台中這個城市，喜歡台中的好買、好逛，因此經營的水餃店也選擇落腳台中。
經發局長張峯源指出，「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選的總獎金有110萬元台中購物金，活動為求謹慎及公信力，報名提案先前已透過海選程序，由來自行銷、管理、創新領域等大學校系專業學者細心討論。此外，參賽年齡層也分布相當廣，年齡最長為69歲，最小為11歲，當中不乏有一家人組隊報名，由爸爸媽媽協助，將孩子的童言童語寫下來，感受到一家人腦力激盪、攜手拚創意的氣氛，相當溫馨！