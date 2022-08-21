女壘／鄧宇媜猛打賞演出　福添福嘉南鷹力克兆基穿山甲

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蔡珈蓁4局好投 新世紀黃蜂勇奪2連勝
2022企業女子壘球聯賽今(21日）（日）在高雄鳳新壘球場進行下半季第三週賽事，結果首場比賽地主新世紀黃蜂回到主場，最後以2連勝收尾，今天再度以7:1擊敗臺北臺產熊讚。
這場比賽新世紀黃蜂王牌投手蔡珈蓁主投4局，只被敲出1支安打，2次保送，3次三振拿下勝投。
新世紀黃蜂打線首局就給她援護，由林鳳珍獲保送，加上對方發生傳球失誤，沈嘉玟一棒打出中外野二壘安打送回2分，陳詩婷補上適時安打，讓黃蜂以3:0領先。
3局下黃蜂攻勢再起，陳詩婷利用失誤追加分數，蘇奕璇右外野安打追加分數，還有池亦庭的高飛犧牲打，再度搶下3分。
4局下新世紀黃蜂又是沈嘉玟中外野安打，幫球隊增添保險分，臺北臺產熊讚在5局上由張詠琦擊出左外野安打破蛋，避免被黃蜂完封。
鄧宇媜猛打賞演出 福添福嘉南鷹力克兆基穿山甲
2022企業女子壘球聯賽今(21日）（日）在高雄鳳新壘球場進行下半季第三週賽事，由福添福嘉南鷹出戰兆基穿山甲，結果嘉南鷹靠著鄧宇媜單場3安猛打賞貢獻2打點大爆發，幫助嘉南鷹以13:7擊敗兆基穿山甲。
這場兩隊形成打擊混戰，福添福嘉南鷹全隊13支安打，比兆基穿山甲的11支還多，不過兩隊都發生3次失誤。
首局兆基穿山甲陳雨庭敲出安打後，靠著隊友推進，石佳青擊出適時安打先馳得點。
福添福嘉南鷹下半局由陳喜晏敲出右外野三壘安打開啟攻勢，張嘉芸的左外野安打也順利追平。
2局下福添福嘉南鷹打線發威，鄧宇媜安打為首，加上先發投手杜雅婷暴投，胡品葳高飛犧牲打，楊依婷二壘安打，張嘉芸、柯佳慧的適時安打一口氣攻下4分拉開比數。
兆基穿山甲3局上由石佳青、游惠幀的連續安打回敬3分，不過，福添福嘉南鷹利用失誤，加上鄧宇媜三壘安打、林紀紜左外野安打先又打下2分。
6局下嘉南鷹打線狂攻一輪，共打5支安打，拿下6分，兆基穿山甲雖然7局上再拿2分，但吳佩怡後援4.1局失3分都非責失分，也順利拿下勝投，幫球隊守成。