余苑綺大姊余筱萍悲痛發聲！深夜PO姊妹照：謝謝妳忍受我
台灣資深藝人余天的二女兒余苑綺，於21日下午5時許因直腸癌病逝，享年39歲，余家人得知後悲慟不已。對此，身為大姊的余筱萍，也終於在晚間首度發聲，並PO出一系列和妹妹生前合影，並承諾會幫忙照顧兩位孩子，讓眾人看了相當不捨。
余筱萍在臉書忍痛PO文寫下，「我最善良可愛的妹妹，不知道現在妳最愛的丫丫跟宜有沒有在妳身邊，感謝妳忍受我這個任性姐姐三十九年，我會幫你照顧好樂樂跟弟弟，愛妳。」短短一兩句話，充滿無數想念和不捨，同時也曬出和妹妹的生前合影，每個互動都顯現姊妹倆感情十分要好。
貼文也湧入許多網友們打氣安慰，「請節哀~照顧好家人」、「節哀，也請你們一家都保重身體」、「妳們一家人都辛苦了」、「很堅持，很堅強，很棒了，讓她美美的走完人生最後一程！」
稍早，基於白髮人不送黑髮人習俗，余苑綺病逝後由弟弟余祥銓負責送到第一殯儀館，余天和李亞萍晚間走出醫院受訪表示，余苑綺臨終前話都講不出來，前幾天已經把遺言錄音，放心不下的還是兩個孩子，身旁的李亞萍則泣不成聲，也讓余天淚崩喊話：「妳不要再哭了，妳哭了我也要跟著哭了，放下吧，我已經跟她喊了多少次。」據悉，余苑綺的靈堂將在22日整理，23日開放民眾追思悼念。（編輯：詹鎰睿）