娜美妻下最後通牒！逼連千毅1個月內離婚 否則法院見
知名直播主連千毅8年婚姻觸礁，儘管他聲稱已經安撫好老婆石帕玉，但被封為「真人娜美」的另一半，似乎與他對婚姻的想法不同調，昨（21）日深夜再度發文，向連千毅下通牒令，要求對方一個月內簽離婚協議書，若不簽就走法律程序解決！
因為一雙黑絲襪疑雲，戳破夫妻恩愛假象，向來被稱為乖巧老婆的石帕玉，這次決定不忍了，直指連千毅喜歡自導自演，將錯誤嫁禍給自己。她發文表示：「我並沒有跟連千毅和好，他自導自演不是一兩天的事，為期一個月，他若不肯自動簽離婚協議書，最後雙方只能走法院。」
連千毅昨在直播表示，夫妻吵架在所難免，考量家人年紀還小，現階段絕不可能離婚，強調這幾年來給予妻兒經濟無虞的生活，從未虧待過他們，石帕玉聲稱借他100萬元周轉，是因為他官司纏身，名下帳戶不能有金錢進帳，才商借老婆戶頭作為金錢流通之用，更出示廠商匯款600多萬給她的影片，進帳的錢遠遠超過100萬元。
連千毅稱讚石帕玉是見過最好的女孩，他不是怕老婆，而是尊重，將岳母、老婆視為生命中最重要的兩個女人，會盡力滿足她們需求，盼外界不要干涉家務事，並自信表示若要打官司能找一票律師助陣，證明他結婚多年來為家庭的付出，「她離不成啦！我照顧成這樣，已經沒有話講了。」