台股早盤下跌124點 唯能源、生技醫療族群逆勢抗跌
市場憂慮高通膨，美股19日4大指數收黑，影響台北股市今（22）日以15375點開低，早盤下跌124點，來到15284點，跌幅約0.81％，權值股台積電早盤下跌6元至513元，跌幅約1%，其餘權值電子股同步疲弱，聯電早盤下跌1%內，聯發科則跌逾1%。中國四川限電，台灣太陽能廠引爆漲電效應，今日能源股表現搶眼，太陽能電池元晶早盤漲逾3%，恒耀、綠電、富力康科技漲逾2%。此外，生技醫療持續走強，益得、中天、合一早盤直攻漲停。
美股道瓊工業指數終場下跌292.3點，跌幅0.86%，收在33706.74點；標準普爾500指數下跌55.26點，跌幅1.29%，收在4228.48點；那斯達克指數下跌260.13點，跌幅2.01%，收在12705.21點，費城半導體指數下跌84.504點，跌幅2.78%，收在2953.339點。
台北股市今日開盤以15375開低，早盤下跌124點，來到15284點點，跌幅約0.81％，權值股台積電早盤下跌6元至513元，跌幅約1%，其餘權值電子股同步疲弱，聯電、鴻海、大立光、力積電早盤跌1%內，聯發科、世界先進則跌逾1%。
中國四川限電，受惠台灣太陽能廠引爆漲電效應，今日能源股表現不俗，像是太陽能電池元晶早盤漲逾3%，恒耀、綠電、富力康科技、安集、亞力、天利離岸漲逾2%，康舒、茂迪、中興電、聯合再生、欣厚-KY、廣運漲逾1%。生技醫療則持續發威，益得、中天、合一早盤直攻漲停，台耀漲逾6%，承業醫、訊映、全宇生技、懷特、神隆、科妍、南光、生達漲逾2至4%。