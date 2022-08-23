COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

2022米其林指南必比登推介今發布　8/30公開星級餐廳

▲米其林指南2020年走出台北、擴大至台中，2022年再納入台南與高雄，8/23必比登推介發布、8/30星級餐廳發表。（圖／NOWnews資料照片）
▲米其林指南2020年走出台北、擴大至台中，2022年再納入台南與高雄，8/23必比登推介發布、8/30星級餐廳發表。（圖／NOWnews資料照片）

記者蕭涵云/台北報導

2022-08-23 07:00:00

因為疫情肆虐，米其林經過了2年的不確定，今（2022） 年終於恢復實體發佈會，將在8月30日在台北文華東方酒店舉行，並首度納入台南與高雄兩座新城市，一次發布《台北、台中、台南 & 高雄米其林指南》星級餐廳名單。而推薦「物有所值」美食的「必比登推介」（ Bib Gourmand） ，則在星級餐廳發布會一週前的今（23）日搶先公開，今起一週美食愛好者引頸期盼的重頭戲就要開始，大家準備好大快朵頤了嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日將公開、堪稱平價美食指標的「必比登推介」，主要推薦「物有所值」的美食，官方定義指的是花費不到新台幣1000元，就能吃到3道菜的美味小館，街坊巷弄的好吃小店、甚至是路邊攤，也都有機會獲得推薦。

而今年星級餐廳公布當晚，台北文華東方酒店也將舉辦的「星光晚宴」，分別出身於不同地方包括台中、屏東以及宜蘭的3位在地主廚，連同3位深耕在地的主廚聯合獻藝，以「台灣街頭美食」為靈感，從代表性的街頭美食取材、發想 6 道精彩菜色，向在地飲食風味多元的餐飲文化與食材致敬。

包括台北米其林二星餐廳Taïrroir 態芮主廚何順凱、台北米其林一星餐廳天香樓主廚楊光宗、以及台北米其林一星餐廳米香主廚陳永華。新加坡出身的台中米其林二星餐廳 JL Studio 大廚林恬耀、台北米其林二星餐廳 Logy 日籍主廚田原諒悟，以及台北米其林一星餐廳雅閣香港出身的大廚張國邦也將共襄盛舉。據悉，每位要價 17,000 元的頂級米其林晚宴體驗，早已全數訂滿。

▲號稱平價版米其林指南，何謂「必比登」？「必比登美食推介餐廳」又有何標準？回顧2021台北台中米其林指南 必比登推介入選名單。（圖／翻攝自米其林指南官網）
▲1997年首次將「必比登推介」符號變身成米其林寶寶舔嘴唇的模樣。（圖／翻攝自米其林指南官網）

米其林寶寶為什麼是白色的？6個「必比登」小常識懶人包

米其林二星「朧粵」主廚簡捷明　再開「聚苑」端私房家宴

米其林一星LONGTAIL聯手鳥苑　「極炙燒鳥饗焰」快閃開搶

米其林一星主廚李皞秀家常菜　義菜名廚王嘉平料理線上學

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀