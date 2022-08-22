余苑綺病逝！醫師曝「3件事」避免罹癌：很多癌症可預防
藝人余苑綺2014年發現直腸癌第3期，18日傳出病情惡化，昨（21）日不敵病魔離世，享年39歲，讓家人朋友和粉絲們都相當不捨。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒就提醒，根據最新醫學病例統計報告，很多癌症其實都可預防，若不想罹癌，生活上要避免3件事，分別是抽菸、酗酒和BMI過高，吃大餐、肥胖不運動，再加上喝酒抽煙，「都是把身體推入癌症重要的元素」。
黃軒醫師今（22）日在臉書以「不要得癌，避免三件事」為題發文，表示根據最新醫學病例統計報告，很多癌症都可以預防。研究人員發現，不論男女；數據顯示，病患罹癌死亡的機率，逐年升高且全球皆然，單純徒2010年到2019年，「全球癌症十年的死亡率已上升20.4%」此計劃分析了2010年-2019年、204個國家的23種癌症和34種風險因子，並將結果發表在醫學權威期刊《柳葉刀》（The Lancet）。
而這個結果顯示，近十年來，全球近半數癌症病歿案例，都源於「可避免的風險因子」，其中前三大風險要素分別為「抽煙、酗酒和BMI 過高」。黃軒指出，研究人員認為這三個生活習慣是可以避免的，「長期的不良習慣：吃大餐，肥胖、不運動，再加上喝酒抽煙，這些都是把身體推入癌症重的元素」。
黃軒最後也提醒，癌症目前是全球第二大死因，「要避免癌症，不是做了一大堆健康檢查、買了一堆昂貴的補品、而只要維持這些日常好習慣，不抽煙、不酗酒、不要暴飲暴食，且要記得多運動、少吃不健康食物」。（編輯：郭佩蓉）