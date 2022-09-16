A漫世界2／台人首在日發單行本　猫伊光：用聖人模式畫畫

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「畫的題材對我來說沒什麼差別，只是表現目的不一樣，一般漫畫重視的是冒險、王道，成人漫畫是情慾、人與人之間的感情，雖然表現的故事不同，但一樣都是漫畫。」
猫伊光看得很開，也不會在意旁人怎麼想，「成人漫畫在日本就已經形成一個類別，買的人很多，有很多天馬行空的劇情，對有遐想的人可以協助他們實現願望，漫畫是娛樂商品，就是一種紓壓管道，滿足大家的想像。」
變成成人漫畫家，對他來說，生活上的改變不算太大。平常他在路上觀察人生百態，看新聞也會自動腦補劇情，這些都是他創作的題材。那會不會畫到自己出現生理反應？猫伊光大笑說，「一直畫色色東西，要先變聖人模式！我初期畫很緊張，覺得台詞很丟臉，尤其是還未翻譯成日文的中文台詞，自己看了都覺得很丟臉，超尷尬！不小心有了慾望就只好正常解決，反而工作效率更好！後期就平常心了。」
不過漫畫家並不好賺，日本的新人行情價是一張七千日圓，他現在是第九年，已提高到一張一萬日圓，但扣稅後時拿僅八千日圓，他兩個月才畫一次，每次20頁，換算後月薪還不到三萬元，他笑說，「稿費不算多，去便利商店打工，賺的可能都還比我高。」
日本的漫畫家太競爭，真正能紅遍日本，再文化輸出到海外的漫畫家，就那麼幾個。但如果能熬出頭，帶來的利益相當可觀。以台灣近年知名的漫畫如《航海王》、《鬼滅之刃》，都還能改編成動畫，還有不斷推陳出新的公仔、周邊商品，甚至帶動整個社會文化。
但相較於日本，猫伊光就對台灣的環境覺得沮喪。「台灣的動漫相關產業都是單打獨鬥，橫向聯繫很少，漫畫要發展，要讓漫畫家有創作空間，要有夠多出版社，但我們沒有，漫畫要紅，要變動畫，要有動畫公司，我們也沒有，所以漫畫家也都只能去國外發展。」
他感嘆，台灣的廠商，都不相信動漫產品會賣，就不想做，久了就跟動漫圈沒有橫向連結，這是台灣的結構問題，台灣的漫畫家本來就不多，想異業合作也找不到對象，久了更會變成惡性循環，「我自己都不會覺得我是什麼台灣之光、對台灣有什麼貢獻，我就是在日本的外籍勞工。」
他更直言，如果人才都只能不斷外流，國內還不斷稱讚是台灣之光，這不是什麼好現象，「你應該要有貢獻，要把所學帶回台灣，成立法人、出版社，用你的知識建立一個良好環境，把資源留在台灣，如果台灣之光都在國外，有什麼意義嗎？」
台灣環境不夠好，他也提醒有心走上成人漫畫家之路的後進，一定要有很健康的心理素質，「漫畫是個CP值很低的這個行業，努力不一定會有結果，但不得不努力！付出不一定會有回報，你的回報跟你所做的不成正比，創作圈的環境就是這樣，你還要能忍受別人對你的作品品頭論足，不會有人說你的東西好棒棒，多數都是批評，你能接受嗎？」
除了良好的身心與不斷努力外，最重要的是運氣。猫伊光說，很多作品可能畫得不怎樣，但他會紅，有的人畫很多年，就是不會成名、不會賺大錢，「運氣也是實力的一種，有的人畫得跟幼稚園水準一樣，不好意思他就是賺錢，他失敗嗎？沒有，他是成功的，不是很會畫，就可以當成功漫畫家。」
從2013年起就在日本成人漫畫雜誌《Comic阿吽》推出連載迄今，也即將邁入第十年。是否會幫自己訂一個目標？猫伊光的回答也像熱血漫畫的台詞，「畫到死啊，哈哈！」停頓一下，他認真回答，「我也不是漫無目標，我會希望有生之年能看到自己的作品動畫化。」
「有人叫我轉行重回遊戲業，但我還是喜歡畫漫畫，這是我自己可以獨立完成的作品，還可以接觸到讀者反饋，跟我說『我好喜歡這個角色、這個劇情』，但遊戲無法給我這樣反饋。」為了實現自己的目標，他願意一直創作，到他無法拿筆為止，「一直創作下去的心情，是不會變的。」