A漫世界3／佛心供漫畫家宿舍　未來數位韓京岳看好台潛力

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「（成人漫畫）市場本來就在那邊！」韓宗岳說，未來數位現在出版作品以18禁為主，因為一般漫畫市場已有人在，但18禁還沒有人經營，「我們就補上這一塊，後來很多出版社也都在慢慢挑戰市場界線。」他也不認為專門出版成漫的出版社就會引來外人異樣眼光，「我們對於台灣的風俗民情，都有在觀察，測試台灣是不是真的這麼保守。」
去年五月韓京岳舉辦成人漫畫大賞，經過一年多的評選，獲獎者作品已集結成冊，今年七月上市。韓宗岳說，在舉辦比賽之前，台灣就已經有很多作者在挑戰成人創作，甚至靠自己力量去日本連載，「對我來說，（辦漫畫大賞）宣示意味比較重，有助於發掘更多新人，這也代表了台灣的創作自由，可以公開舉辦這種成人漫畫比賽。」
未來數位跟國內許多漫畫家都有長期合作關係。2016年韋宗成與其他本土漫畫家哈亞希、紅豆子，以及三色坊的黑青郎君、Haku等人成立未來數位漫畫部門的「創漫工作室」，致力於漫畫出版與同人場方面的持續創作與推廣。這些漫畫家也都是未來盃成人漫畫大賞的評審。
但韓宗岳還是嘗試發掘更多優秀漫畫家。漫畫大賞的優勝者，韓宗岳都會協助未來的生涯規劃，若適合去日本連載，會提供協助，若創作能量較慢、半年只能出一部作品，那就留在台灣，「每個創作者需求不同 要幫他們量身打造。」
韓宗岳對漫畫家極度禮遇、用心。未來數位藏身在中壢的社區內，外觀只是一棟民宅。他說，要讓大家有安定的環境可以創作，這很重要，所以他的工作室就跟一般住家沒什麼兩樣，「我們樓上就是宿舍，漫畫家就住樓上，畫累了可以休息；我們總共有四個宿舍，因為有些作者在家不容易創作，我們就提供場地。」他認為這是發揮漫畫圈互助合作的精神，但他也不忘開玩笑補一句，「如果可以留在家，也不一定要來。」
經營漫畫出版很辛苦，韓宗岳說，台灣的成人漫畫，一個月的新書不超過10本，每本可能可以賣破萬，但也可能連1千本都賣不掉。但他卻看得很開，不在意娛樂市場被網路瓜分，「讀者有錢就會想花在哪，也許不是花在看漫畫上，但不代表漫畫就此消失，只是讀者娛樂消費的配比問題，如果有好的作品，讀者還是都會願意支持。」