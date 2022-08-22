綠能、離岸風電投資挹注　今年前7月投資金額年增201.84%

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其二，為荷蘭商NP HAI LONG HOLDINGS B.V.以台幣200億4539萬9880元增資海龍控股股份有限公司，並轉投資設立海龍二號風電股份有限公司及海龍三號風電股份有限公司。
其三，為經營離岸風力發電廠、丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以新台幣105億6343萬4743元對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案。
根據資料顯示，今年1至7月核准新設公司件數為818件，新設公司投資金額美金3億7458萬7716元（新臺幣約112億3763萬1489元）。
經濟部表示，核准新南向國家來台投資件數為294件，較上年同期減少1.67%，投資金額計美金15億2,032萬2,000元（新台幣456億966萬元ㄢ，較上年同期增加327.54%，其中投資來源地主要為澳大利亞、新加坡及泰國。
至於陸資來台投資方面，經濟部提到，今年1至7月核准陸資來台投資件數為33件，較上年同期增加43.48%；投資金額計美金1769萬8000元（新台幣5億3094萬元)，較上年同期減少36.52%。
經濟部補充，自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1543件，核准投資金額計美金25億4522萬4000元（新臺幣763億5672萬元）。
對外投資方面，今年1至7月核准對外投資件數為312件，較上年同期增加38.05%；投資金額計美金50億2,950萬4,000元（新台幣1508億8512萬元），較上年同期減少33.89%。
其中，核准對新南向國家投資件數為77件，較上年同期增加6.94%，投資金額計美金22億584萬7,000元（新台幣661億7,541萬元），較上年同期減少55.71%，投資金額較大者為新加坡、澳大利亞及越南。
至於對中國大陸投資方面，核准對中國大陸投資件數為216件，件數較上年同期減少10.00%；核准投資金額計美金21億1,463萬9,000元（新台幣634億3917萬元），較上年同期增加0.01%。