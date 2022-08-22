「蒲亭大腦」愛女座車爆炸　這組織認犯案稱3類人跑不掉

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從現場畫面可以看到，汽車被熊熊大火吞噬，一旁有一名杜金的男子將雙手舉至額前，表情震驚地看著爆炸現場。調查人員抵達爆炸現場收集碎屑和殘片，並表示已展開調查這起謀殺案，並將進行鑑識檢驗，以確定事情發生的詳細經過。
俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）引述認識達利亞的男子說法，由於在事件中爆炸的車輛是杜金所擁有的，因此杜金可能才是預定的目標。不少俄方人士指控烏克蘭是幕後黑手，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，如果發現烏克蘭人涉案，將構成「國家恐怖主義」。對此，烏克蘭當局強調，基輔與此案完全無關。
不過俄羅斯下議院前議員波諾馬瑞夫（Ilya Ponomarev）在俄語反對派電視頻道「2月早晨」（February Morning）中表示，這起行動是由「國民共和軍」所進行，他透過Telegram頻道與國民共和軍進行聯繫，對方授權他發表他們的宣言。
國民共和軍在聲明中指出，蒲亭是篡位者及戰犯，違反憲法、在斯拉夫人民之間發動自相殘殺的戰爭，讓俄羅斯士兵毫無意義地喪命。「我們將會推翻、摧毀蒲亭，我們宣布所有俄羅斯官員、地方政府官員都是這個篡位者的幫兇，我們會殺掉每一個沒下台的人。」國民共和軍稱會殲滅俄國官員、企業家、士兵等3類人。
杜金雖然沒有擔任政府職務，但外界認為他與蒲亭關係密切，更有「蒲亭大腦」、「蒲亭的拉斯普丁（Rasputin）」等稱號。他長期主張將所有講俄語的地區和其他一些地區統一建立成一個遼闊的新俄羅斯帝國，其中也包括烏克蘭。杜金因涉嫌參與俄羅斯併吞克里米亞，2015年遭到美國制裁。
達利亞則是知名記者，曾公開支持俄羅斯入侵烏克蘭，今年稍早因被指控涉嫌散佈與俄羅斯侵略烏克蘭相關的「假消息」，而遭到英國、美國當局制裁。