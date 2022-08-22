麥當勞開賣「McPlant植物肉漢堡」 路易莎6款未來肉餐點
麥當勞又有新漢堡！呼應全球飲食趨勢，與植物肉領導品牌Beyond Meat攜手打造，台灣麥當勞史上第一顆「McPlant」植物系漢堡登場，全台「極限量」20萬顆8/24開賣，提供彈性素食者及所有民眾都能嚐鮮。路易莎咖啡則早於7/25起，全台逾500家門市上市「未來肉」6款餐點，包括磚壓三明治、馬芬堡、貝果堡等穩定供應。
近年植物肉成為全球飲食趨勢，台灣麥當勞首度與植物肉領導品牌Beyond Meat聯手打造的「McPlant」植物系漢堡，口感豐富細緻的植物肉餅，由豌豆蛋白、米蛋白等製成，搭配爽脆生菜、新鮮蕃茄、經典洋蔥及融化起司，再加入麥當勞經典美乃滋醬，並蓋上經典柔軟的芝麻麵包，打造口味與口感俱佳的植物系漢堡，呼應綠色飲食風潮，讓彈性素食者或熱愛嚐鮮的民眾都能輕易嘗試。
麥當勞全新「McPlant」植物系漢堡，全台「極限量」20萬顆，8/24～9/13限期供應（或售完為止）。不過要提醒大家，該產品含有五辛（洋蔥）及奶蛋（起司與美乃滋），且植物肉製品與店內肉品為共用煎爐設備，非純素食產品，純素飲食民眾需謹慎選購。
路易莎咖啡也大力推動植物肉（未來肉）系列產品，採用美國矽谷新創Lypid活優科技，首創關鍵配方PhytoFat植物油脂所打造的植物肉堡排，推出磚壓及麥香三明治、炊米堡、馬芬堡、貝果堡等6款蔬食品項。據路易莎表示，PhytoFat油脂主要成分 97% 為植物油和水，脂肪量不到墨西哥辣椒豬肉漢堡排及瑪芬豬肉漢堡排的七成，飽和脂肪量則比墨西哥牛肉漢堡排、瑪芬豬肉漢堡排少一半，創辦人黃銘賢希望「滿足美味的同時，也能讓身體，地球更美好」。今年7/25起已於全台逾500家門市上市，新的生產線也已建置完成，成為路易莎未來發展的亮點系列。