北部疫情略升　蘇貞昌：規劃學生施打疫苗作業

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指揮中心指出，入境採陽性率持平，上週（8/15-20）整體採檢陽性率為3.78%。另各區門診上呼吸道感染就診人次近期呈上升趨勢等因素，故國內各項防疫措施仍有必要維持，並需持續密切監測疫情回升速度。
指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為92.4%，第2劑為86.4%，第3劑為71.9%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93%，第4劑施打率則為8.7%，累積施打已超過6,032萬人次，目前疫苗數量尚屬充足；截至本（8）月20日，滿6個月至4歲幼兒第1劑莫德納疫苗已接種14.5萬人，戶籍人口接種率為18.9%，第2劑莫德納疫苗已接種0.17萬人，戶籍人口接種率為0.2。
指揮中心說，5-11歲兒童第1劑疫苗戶籍人口接種率為77.7%，第2劑疫苗戶籍人口接種率為76.6%，其中莫德納第1劑疫苗已接種約29萬人次，莫德納第2劑疫苗已接種約19.4萬人次，輝瑞第1劑疫苗已接種約82.8萬人次，輝瑞第2劑疫苗已接種約50萬人次；而12-17歲青少年第3劑施打約69萬人次，戶籍人口接種率達58.2%，社區涵蓋率達78.3%；75歲以上長者第1劑為81%，第2劑為76.8%，第3劑為66.7%，第4劑為29.5% ；65至74歲長者第1劑為89.8%，第2劑為87.3%，第3劑為79.7%，第4劑為33.7%，其中，65歲以上長者第3劑接種率為74.9%，若以符合接種間隔者計算則已達95.9%，第4劑接種率則為32.2%。
蘇貞昌表示，下週起各校陸續開學，學童也即將回到校園生活，請教育部及衛福部汲取過去配合經驗，與地方政府通力合作，針對學生疫苗施打作業及期程進行規劃與安排，藉由事前妥適準備，在開學後即能對家長進行說明以及意願調查，並按照調查結果完成配發及訓練作業，藉由明白告知、準備周全，以達到全國同步、有效施打，並藉此提升學童保護力。
蘇貞昌指出，如指揮中心所預期，週邊國家疫情略有升溫後，國內疫情在北部地區亦有增加，不過目前相關疫情發展趨勢皆在預估範圍之中，有鑑於暑假將近尾聲，旅外國人及境外生返台及來台需求有略增趨勢，請指揮中心與交通部持續盤整機場及防疫旅館量能，在疫情可控制的範圍下，適時調整邊境管制措施。