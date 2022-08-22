蝦皮購物「8.25商城狂歡節」　開學用品25折再抽Ｍacbook

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「8.25商城狂購節」不只大方狂撒開學夯品優惠，消費滿額的用戶還有機會再奪千元「獎學金」！還有即將到來的中秋佳節，蝦皮購物也將在8/25推出「月餅伴手禮」小潘、佳德等鳳梨酥名店禮盒，免排隊還能6折起帶回家，另加碼「烤肉生鮮」還有乾杯、胡同、碳佐麻里中秋名店7折起，兩大專區，讓你提前購入中秋夯品！
Kiehl's、THERMOS、hoi!好好生活進駐品牌旗艦店滿足開學必備
滿額再贈THERMOS千元保鮮盒
開學倒數計時！希望打造新學期新氣象，但又不知道從何下手嗎？觀察蝦皮購物站上熱搜排行榜，由手機殼、水壺、拖鞋、收納盒等關鍵字盤據，顯示這些日常小物是學生族群開學的基本配備。蝦皮購物攜手Kiehl's契爾氏、THERMOS膳魔師、hoi!好好生活，為你的開學新生活，注入滿滿元氣！
•保養專家kiehl's契爾氏有效呵護肌膚 讓你開學有面子！
夏日出遊玩樂，別讓曬後敏感肌膚嚇壞開學新朋友！Kiehl's明星淨膚調理組給你最清潔與緊緻的毛孔，還能幫助臉部曬傷有效退紅，優惠價8折只要2,700元；Kiehl's吸油水感淨緻毛孔雙星組限時優惠2,630元，保濕不致粉刺，絕對讓肌膚光滑又水亮；Kiehl's契爾氏全館領券滿2,000元再現折200元，趕快來搶購！
•智能生活幫手THERMOS膳魔師照顧日常所需 讓你隨身補充好體力！
出門在外除了能請朋友幫忙，THERMOS膳魔師也能照顧你！蝦皮獨家開賣攜帶方便的THERMOS彈蓋兒童吸管瓶，輕鬆補充水分又兼具吸睛造型，優惠兩入只要1,499元；絕佳高真空保溫效果的THERMOS不鏽鋼真空食物燜燒罐，在校也能享受美味料理，特惠只要799元！THERMOS膳魔師當日下單滿500元享免運優惠，消費滿825元抽花王新柔舒蒸氣眼罩、領券滿999元折100元、滿額1,288元再送限量膳魔師玻璃保鮮盒。
•生活智慧家hoi!好好生活給你清新香氣 嶄新迎接新學期！
新學期新氣象，hoi!實驗室香氛為居家空間帶來全新氣息，暖心價399元！喜歡可愛小物的你，必購hoi!仙人掌系列擴香，不只使室內裝潢具點睛效果，還能讓喜歡的氣味在任何地方發散，展開全新的一天！hoi!好好生活全館滿1,000元折100元，家具類滿額折300元！
鎖定開學商機！蝦皮購物「8.25商城狂購節」
8/25當日iPad Air下殺七千 開學夯品再祭5折優惠
看準開學商機，三大開學必備法寶蝦皮購物也幫你準備好了！除了8/25晚間20點開賣通勤必帶的AirPods Pro，如臨現場的 3D 聆聽體驗，破盤價3,995元；還有當日凌晨1點開賣的FUJIFILM 相印機讓你輕鬆記錄校園美好回憶，優惠價1,825元！還有住宿生必買的Switch紅藍/灰黑主機於當天0點限時開搶，4,400元即可輕鬆入手，讓你與好友相約破關！
不只開學必備品瘋下殺，蝦皮購物「8.25商城狂購節」優惠再衝刺，攜手知名品牌Panasonic、神腦生活等推出25折優惠。在日頭炎炎的午後，Panasonic液晶電視給你最絢麗的觀影體驗，優惠價32,604元；不論是閱讀、追劇，還是揮灑創意，iPad Air都能讓你盡情沉醉其中，甜甜價10,740元；學業壓力下更要呵護健康，搭配MIHONG專利蔓越莓益生菌，暖心價269元，讓你無痛清空購物車！
蝦皮購物「8.25商城狂購節」6大優惠攻略
優惠一：人人皆享３張299元免運券！領免運券玩寶箱遊戲 再抽MacBook Air
• 即日起開放領取免運券，1張商城299元免運券，限定8/25凌晨0-2點使用；1張商城299元免運券8/25全日皆可使用；還有商城0元起免運券限量1張，8/25全日皆可使用
• 即日起至8/24預領免運券，8/25當日12點自動歸戶限量51元折50元商城購物金，限8/25當日19點起使用（先用先贏）
• 即日起至8/25預領免運券，再於8/25當日玩寶箱遊戲，抽價值三萬元的MacBook Air限量全額折抵購物金一張。
優惠二：商城85折、92折神券！最高現折5,000元
• 即日起開放領取商城85折券，消費滿2,000元最高折抵2,000元，限8/25凌晨0-2點使用。 德國百靈Oral-B 3D智慧追蹤電動牙刷原價7,690元，搭配商城85折券，只要5,092元
• 即日起，商城92折券自動歸戶，消費滿2,000元最高折抵5,000元，8/25整日皆可使用。Tefal法國特福Easy Fry燒烤二合一氣炸鍋原價4,990元，搭配商城92折券，限時折扣只要3,671元，想省荷包就買這波
優惠三：品牌旗艦店限時下殺25折起！
• 8/25八大時段0點、1點、10點、12點、16點、18點、20點、22點，每時段共3品，推出夯品下殺25折起優惠，開學想省錢絕不能錯過，16點開賣千元有找的Nike Air Force 1，20點還有APPLE MacBook Air M1限時開搶
優惠四：開學季優惠專區5折起！
• 8/25五大時段 0點、1 點、12點、20點、22點，每時段共3品推出開學必備下殺5折起優惠，首先於0點登場的有4,400元的超低價Switch紅藍/灰黑主機，接著10點還有學生經典穿搭New Balance 復古運動鞋963元，千元有找就等你來搶購
優惠五：商城首購族限定優惠！萬元掃地機器人、三星熱門新機大方送
• 即日起至活動頁完成登錄透過任務集點功能，商城首購族下單就抽價值約13,000的Realme熱銷掃拖機器人及SAMSUNG最新上市新機 Galaxy Z Flip4(價值30,888元)
優惠六：開學就是要抽獎學金！8/25於商城消費完成任務集點就抽購物金（限定9/9使用）
即日起至活動頁完成登錄透過任務集點功能，商城首購用戶於8/25下單，人人皆享Kiehl’s 熱銷品冰河醣蛋白保濕霜及金盞花泡泡凝露試用包好禮，送完為止
• 消費就送50元購物金
• 消費滿1,000元， 抽500元購物金
• 消費滿3,000元， 抽1,000元購物金
• 消費滿5,000元 ，抽3,000元購物金
8.25商城狂購節活動連結：https://shopee.tw/m/shopee-mall-sale