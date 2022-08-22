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為國漫館槓上中市府　李永得批盧秀燕：無良政客

▲文化部長李永得（右）今（22）日接受周玉蔻專訪，批評台中市長盧秀燕是「無良政客」。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》直播畫面）
▲文化部長李永得（右）今（22）日接受周玉蔻專訪，批評台中市長盧秀燕是「無良政客」。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》直播畫面）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-22 11:45:29

原規畫設在台中市的國家漫畫博物館，近日傳出可能轉設置在台南，台中市長盧秀燕日前酸中央，「聽說行政院打槍文化部」，呼籲行政院長蘇貞昌尊重文化部規劃。文化部長李永得今（22）日接受廣播節目主持人周玉蔻訪問時說明國漫館選址過程，並批評盧秀燕是「無良政客、不道德」。

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原本規畫設在台中市的國漫館可能生變一事，在近日成為台中市長選戰話題，盧秀燕日前表示，台中的場地是文化部所選，當初也有簽訂合作意向書，但行政院打槍文化部，希望蘇貞昌支持自己閣員。

對此，李永得說明國漫館選址過程，國漫館最初是在2017年林佳龍擔任台中市長任內與當時的文化部長鄭麗君簽下備忘錄，要在電影中心內，撥出3千坪的地設置國漫館，由文化部補助新台幣4.45億合力興建；但到了2020年5月13日，鄭麗君在卸任前1周宣布中止合作，並在交接時跟他說「這是一個毒瘤」，因為盧市府傲慢、不甩文化部，空間規劃不符合國漫館需求，因此鄭麗君決定「壞人由她來做」。

之後李永得接任文化部長後，重啟國漫館的選址，承諾4.5億照給、但國漫館重新尋找地點，2020年文化部擇定台中市政府所提7建議場地中的「帝國製糖廠台中營業所」及「台鐵新民街倉庫群」等2處，為國漫館設置地點。

當時台中市政府聲稱2處皆可順利取得使用，但擇定後，台中市政府又說，「帝國製糖廠台中營業所」無法與既有廠商提前解約，必須到2024年才能交由文化部運用；至於「台鐵新民街倉庫群」則因產權問題，移交時程遲未能定案。

李永得表示，台中市政府原本表示若選定帝國製糖廠，會解決尚有的委外合約，提前解約把土地交給文化部經營，就在文化部依此規畫報給國發會的過程中，台中市政府突然翻臉，說要到2024年才能交由文化部運用，導致送給國發會的案子被退回；國發會質疑建物要2024年才交，再加上「台鐵新民街倉庫群」產權屬於鐵路局，至少7年才能完成提撥程序，因為時程問題退回文化部的計畫，要求重提。

李永得說，正因為台中市政府不積極作為，導致文化部提報到國發會的計畫被退回，若台中市政府真的重視，大家就該在第一階段設址於電影中心時，便尊重文化部提出的需求，就沒有後面的問題；後續也該積極協調、讓帝國製糖廠可以提早交屋、國發會就會通過文化部的計畫，國漫館也不會有這些紛擾。

他說，原本文化部一片好意，不要讓人覺得換了部長和市長就把國漫館移走，釋出絕大的善意和誠意，但一定案後她馬上翻臉，「我們被打了一個悶棍，所以我說怎麼這麼一個無良的政客。」且盧秀燕還拿此事做文章，呼籲蘇院長尊重自己閣員，是她很不道德的地方，「好像在挑撥我跟蘇院長之間的信任關係，我覺得這沒有必要。」

對於國漫館的選址，李永得強調，目前原則上還是留在台中市，但地點要再重新評估，恐怕又要花上一段時間。

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