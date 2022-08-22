COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快訊／本土確診＋16669！死亡個案增23人　境外移入242例

▲指揮官王必勝說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮官王必勝說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-08-22 14:01:402022-08-22 14:04:03

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增16,911例COVID-19確定病例，分別為16,669例本土個案及242例境外移入；另確診個案中新增23例死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之16,669例本土病例，為7,728例男性、8,937例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，個案分布為新北市(3,470例)、桃園市(2,087例)、臺北市(1,984例)、臺中市(1,832例)、高雄市(1,300例)、臺南市(1,082例)、彰化縣(687例)、新竹縣(529例)、苗栗縣(505例)、新竹市(467例)、屏東縣(424例)、雲林縣(355例)、宜蘭縣(318例)、基隆市(292例)、南投縣(276例)、花蓮縣(273例)、嘉義縣(272例)、嘉義市(177例)、臺東縣(168例)、澎湖縣(86例)、金門縣(83例)、連江縣(2例)。

指揮中心指出，今日新增23例本土病例死亡個案，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、15例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至8月19日，死亡日期介於5月19日至8月19日。

指揮中心說明，今日新增242例境外移入個案中，為127例男性、115例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(18例)，泰國(8例)，美國(4例)，韓國(3例)，德國及菲律賓(各2例)，西班牙、關島、奧地利、新加坡、印度及印尼 (各1例)移入，另199例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月21日。

指揮中心說明，今日新增242例境外移入個案中，為127例男性、115例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(18例)，泰國(8例)，美國(4例)，韓國(3例)，德國及菲律賓(各2例)，西班牙、關島、奧地利、新加坡、印度及印尼 (各1例)移入，另199例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月21日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

疫苗合約封存30年引議　王必勝曝採購價：平均一劑765元

余苑綺抗癌8年病逝！于美人心疼：展現的勇氣鼓舞很多人

太魯閣吃泡麵遭猴子搶食！她慘被「熱湯淋腿」燙傷：嚇死

與空姐妻簽「偷吃切結書」自清！機師尪仍出軌　下場慘了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀