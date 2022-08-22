快訊／本土確診＋16669！死亡個案增23人　境外移入242例

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指揮中心指出，今日新增23例本土病例死亡個案，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、15例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至8月19日，死亡日期介於5月19日至8月19日。
指揮中心說明，今日新增242例境外移入個案中，為127例男性、115例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(18例)，泰國(8例)，美國(4例)，韓國(3例)，德國及菲律賓(各2例)，西班牙、關島、奧地利、新加坡、印度及印尼 (各1例)移入，另199例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月21日。
指揮中心說明，今日新增242例境外移入個案中，為127例男性、115例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(18例)，泰國(8例)，美國(4例)，韓國(3例)，德國及菲律賓(各2例)，西班牙、關島、奧地利、新加坡、印度及印尼 (各1例)移入，另199例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月21日。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。