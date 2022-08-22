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任賢齊奪《披荊斬棘2》人氣王！蘇有朋獲封男版王心凌

▲任賢齊奪《披荊斬棘2》首戰人氣王，蘇有朋受封「男版王心凌」。（圖／翻攝自披荊斬棘 微博）
▲任賢齊奪《披荊斬棘2》首戰人氣王，蘇有朋受封「男版王心凌」。（圖／翻攝自披荊斬棘 微博）

實習記者黃沛晴/綜合報導

2022-08-22 15:00:00

讓王心凌再度翻紅的《乘風破浪3》播出完畢後，中國再推《披荊斬棘的哥哥》第2季，一共邀來32位男星同台比拼，經過一輪輪的競演、淘汰後，將選出最終勝利名單。19日播出第一集，首戰所有哥哥們紛紛拿出自己的代表作，其中任賢齊的演出掀起全場大合唱，讓粉絲們秒陷回憶殺，並奪得個人喜愛度第一名。蘇有朋則是拿下個人觀看數最高，讓網友熱議他將延續王心凌的熱潮，再度走紅！

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▲任賢齊奪《披荊斬棘2》首戰個人喜愛度第一名。（圖／翻攝自披荊斬棘 微博）
▲任賢齊奪《披荊斬棘2》首戰個人喜愛度第一名。（圖／翻攝自披荊斬棘 微博）
《披荊斬棘2》這次找來8位台灣男星參賽，有任賢齊、蘇有朋、張震嶽、潘瑋柏、吳克群、信（蘇見信）、吳建豪以及王大陸。其中任賢齊以一首〈傷心太平洋〉炒熱全場氣氛，就連其他男星也跟著一起大合唱，一開播就掀起網友一陣熱議：「任賢齊是多少人的青春啊」、「任賢齊這首歌把我唱哭了，時間過得真快啊，怎麼轉眼就過去那麼多年了」。

▲張震嶽、吳克群、潘瑋柏以及ICE楊長青的合作舞台，拿下火力值排名第一。（圖／翻攝自披荊斬棘 微博）
▲潘瑋柏（左起）、吳克群、張震嶽以及ICE楊長青的合作舞台，拿下火力值排名第一。（圖／翻攝自披荊斬棘 微博）
個人喜愛度第一名由任賢齊拿下，第二名是潘瑋柏，第四名則是蘇有朋，前五名中就有三名是台灣藝人。另外在團體部分，「唱作B組」的張震嶽、吳克群、潘瑋柏以及ICE楊長青，演唱《思念是一種病》、《為你寫詩》、《反轉地球》、《Red》，讓現場嗨翻天，並拿下火力值排名第一。

▲蘇有朋的個人表演橋段觀看數最高，掀起一陣「蘇有朋女孩」熱潮。（圖／翻攝自披荊斬棘 微博）
▲蘇有朋的個人表演橋段觀看數最高，掀起一陣「蘇有朋女孩」熱潮。（圖／翻攝自披荊斬棘 微博）
另外「小虎隊」出身的蘇有朋，以一身全白西裝帥氣登場，凍齡臉蛋完全看不出今年已經48歲，他演出歌曲〈愛〉以及〈紅蜻蜓〉，熟練的「手語舞」帶動觀眾回到過往青春回憶，也在微博累積了1419萬次點擊率，成為觀看數最高的個人表演橋段，讓網友熱議蘇有朋有機會跟著王心凌的腳步再度走紅，掀起一陣「蘇有朋女孩」熱潮。

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