雙城論壇預算自掏腰包用薪水支付？柯文哲：不要那麼衝動
台北市長柯文哲日前不顧議會的附帶決議，逕自決定動支預算，繼續舉辦台北上海雙城論壇。不過論壇結束後也遭到議會質疑，並在議長陳錦祥決議下，北市府不得動支雙城論壇相關預算。而柯文哲的妻子陳佩琪也隨即在臉書上PO出柯文哲的薪資戶，表示「剛好超過預算，放在桌上要用就拿去」，不過今（22）日柯文哲被問到是否會用薪水支付？柯文哲則態度卻步表示「不要那麼衝動」。
議會針對預算動支下達附帶決議，表示若「共機、共艦持續擾台，預算不予動支」。不過論壇前後持續有共機擾台，市府仍舊動支預算，也讓議會認為被藐視，因此也決議該筆預算不得核銷。不過在做成決議當晚，柯文哲的妻子陳佩琪則在臉書上公開柯文哲的薪資戶，表示刷過存摺發現戶頭內有超過95萬，喊話「我把存摺印章放桌子上，有需要隨時可拿走。」
不過柯文哲進入議會進行專案報告後接受議員質詢時，被問到雙城論壇預算是否自掏腰包一事，柯文哲態度則轉趨低調。議員秦慧珠詢問，是否真的會如同妻子陳佩琪所說，用自己的薪水支付雙城論壇預算？對此柯文哲則表示「不要那麼衝動」。
柯文哲強調，依法行政，已經送主計總處依照審計法來釐清，就是依法處理。不過秦慧珠則追問，若釐清後結論是不予核銷？柯文哲則表示「再來想辦法。」秦慧珠則質疑，到時候會不會拍拍屁股下台走了，都變成明年預算的爛攤子？演變成「下任市長去法院扣押你的財產，要你支付？」對此柯文哲則回應「不要預設立場」，並表示等主計總處回文再來處理，也不會給下任市長造成麻煩。