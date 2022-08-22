過敏性鼻炎「愛睏目、黑眼圈」　醫師這招助告別熊貓眼

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25歲就讀研二的曾先生除了高度近視，還有痼疾慢性鼻塞，除了眼睛癢、常揉眼睛，更有長期影響睡眠的困擾，朋友笑他總是「愛睏目」有張睡不飽的臉。曾先生自行去藥局購買血管收縮劑控制鼻塞幾次，初期效果極好，久了之後發現藥物效果越來越差。
醫師林宏儒表示，內視鏡檢查下發現他的下鼻甲極腫脹、且呈現生牛肉般的紅色，是典型的藥物性鼻炎的特徵。同樣建議他接受「下鼻甲冷觸氣化術」，治療後鼻甲明顯縮小，呼吸暢通，雙眼也炯炯有神了。
醫師林宏儒說明，造成鼻塞原因為「下鼻甲肥大」或「鼻中隔彎曲」，下鼻甲肥大之矯治目前有電燒凝固法、雷射手術、傳統黏膜下鼻甲骨切除手術、無線射頻式下鼻甲冷觸氣化成形術等，依照病人症狀及需求由醫師評估決定。以上兩位病例就是使用無線射頻式「下鼻甲冷觸氣化形術」，手術後病人疼痛感較輕微，且恢復期短(約7~10天)。手術時間約20分鐘，術後不需填塞物，不需住院。
林宏儒進一步解釋，鼻塞的治療，藥物治療與治療慢性病的目標一樣，即症狀控制得愈好、用藥就愈少，當症狀完全緩解，就只要做好保健、不必吃藥。而手術治療主要功效是解除鼻塞，流鼻水、打噴嚏等症狀有可能因此有不等程度的改善，但不會因為開刀被根治。