乾旱、戰爭夾擊！非洲多國面臨糧荒　WFP控中國不幫忙

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畢斯利形容非洲之角當前的狀況「糟得不能再糟」，有如「海嘯剛來又有海嘯」，不僅要面臨乾旱，還得因應俄烏戰爭間接導致的糧食和燃料價格高漲。針對日益嚴重的糧食危機，他表示「未來幾週我們很可能會宣布飢荒」。
美國允諾將在未來幾週內，從烏克蘭購買約15萬公噸的糧食，以提供援助。不過目前穀物的最終目的地尚未確定，討論仍在持續當中。不過由WFP協調的第一艘烏克蘭穀物船已經在16日從由敖德薩省（Odesa）出發，由黑海前往非洲之角（Horn of Africa），預計於8月26日或27日停靠在吉布地（Djibouti），將帶來2萬3000公噸糧食，可以滿足150萬人1個月糧食。
不過畢斯利同時指出，儘管糧食開始從烏克蘭出口，全球市場的希望開始回穩，但世界上最脆弱的人群面臨著漫長而艱難的復甦。他強調，使這場乾旱結束，現在所談論的全球糧食危機至少還會持續12個月，但就窮人中最窮的人而言，這需要幾年時間才能擺脫困境。
畢斯利呼籲各個富裕國家協助，幫忙糧食運往世界上最缺糧的地區，並且向海灣國家喊話，指出止1天石油利潤就可以挽救數百萬人的生命。同時他也點名中國，直言中國是全球第二大經濟體，但現在中國「幾乎很少」協助。