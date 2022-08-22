《原子少年》帥挺愛迪達　林佳辰、林煥鈞視MAX為偶像

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佳辰回想自己人生第一個擁有的愛迪達，是小時候爸爸帶他到士林夜市買的Superstar經典貝殼鞋。而林煥鈞則是在學校的二手市集裡，入手了經典三線外套「覺得穿起來很Hip-hop，連出去參加跳舞比賽也都會穿在身上」；坦言「因為隨時都想要跳舞」，平時穿搭最在乎運動性、以舒適好穿為主。喜歡領巾配件出了名的佳辰，則透露「因為自己脖子很容易沒有安全感」，甚至為了防曬還會一年四季都穿長袖，「現在長袖也是安全感來源之一」；他分享自己購入了1、20條領巾，節目播出後受到歡迎、加上粉絲贈送的，目前已有3、40條領巾收藏。
佳辰表示自己最喜歡adidas Originals與質感戶外傢俱設計品牌BLACK Design的跨界設計，展現露營日常，有著機能風格、連接鐵板的潮流黑紋實木椅，讓喜歡黑色的他大讚「真的很漂亮」，被煥鈞開玩笑「是因為能坐就不要站」。「飲料怪咖」煥鈞最欣賞adidas Originals與都市風格咖啡Tzubi Coffee的合作，有帥氣的竹炭特製拿鐵，「而且他們創辦人叫林奐，跟我只差一個字，所以很有印象」。
謙稱「一直不覺得自己很帥」的煥鈞，大方認同被公認為「顏值天花板」的佳辰帥度無法比擬，直言欣賞佳辰「會唱歌、彈吉他又長得帥」，雖然佳辰受訪時表示「感到沉重有點壓力」，但他透露佳辰私下也很開心被大家喜歡，不忘虧佳辰記得要「保養好你的皮膚」。佳辰日前才以「亞特蘭提斯」團員身份於新光三越星光祭表演，直說亞特「是彰顯他創作的面相，散發自己真誠的模樣」，「地球」則是唱跳兼具，兩個形象都很想要兼顧。
身為門面擔當的佳辰，被問到自己的顏值假想敵，坦言「我覺得是MAX，尤其他長髮很帥，連我媽也覺得很帥」，認為是長輩也能認同的帥感。對自己歌唱實力總是缺乏信心的煥鈞，直呼表現「還沒達到自己心目中的期待，覺得自己不夠好」，透露在《原子少年》中視MAX為歌唱學習的對象，「MAX在我心目中是很會唱歌、又很暖的哥哥」。
佳辰聞言開玩笑稱讚「煥鈞膚色很健康啊」，讓煥鈞大嘆「覺得地球容不下我」。兩人不斷拌嘴展現好交情，佳辰吐露自己其實很欣賞「煥鈞會關心身邊所有人，製造歡樂」，當氣氛有點嚴肅或大家不太講話時，都是煥鈞跳出來講笑話、或做好笑的事，人來瘋地逗大家開心。小時候體型圓潤的佳辰，還羨慕煥鈞纖瘦的體重贏過自己，煥鈞只好自爆「目前體重才60，還在努力變胖中」，羨煞眾人。
adidas Originals今夏強勢回歸在2015年底登陸台灣街頭紅透半邊天的指標鞋履NMD，以探索街頭原創力的遊牧民族（NoMaD）為靈感，打造「城市遊牧」概念的全新NMD_V3，從鞋身外型到機能配置全方位提升進階，並聚焦在城市科技感。全新設計網眼材質包覆鞋身，鞋面使用高機能環保紗線－含有至少50%來自島嶼、海灘、沿岸再造的海洋回收塑膠廢料（Parley Ocean Plastic）；後腳跟與中底連接穩定邊條以半透視TPU材質覆蓋展現科技感，同時搭載標誌性BOOST緩震中底科技提升腳感，並在腳跟織條加上經典標語增加潮流細節。
adidas Originals並結合時下新世代年輕人熱愛的台灣原創品牌展開一系列跨界合作，都市風格咖啡Tzubi Coffee將於8/23(二)～9/15(四)限定期間，於Tzubi Coffee本店及內湖貨櫃2店每日限量推出特製NMD城市遊牧特調竹炭拿鐵。多元創意空間Musée Painting Studio，8/22(一)～9/11(一) 於adidas 信義品牌概念店限定展出NMD_V3流體人台藝術創作，並在期間內推出NMD_V3 指定三原色彩的「NMD城市遊牧流體畫」提供消費者創作體驗。
話題美式復古漢堡Big Al’s Burgers與adidas Originals合作，將品牌原創藍、NMD_V3前衛橘、結合城市桃紅色，打造取代原有的主視覺配色服飾，令人眼睛一亮；同時adidas信義品牌概念店內的Maker lab創作研究室，也將推出共同合作LOGO的噴墨圖案印刷服務，可自由發揮在服飾上留下獨特的印花創作。Big Al’s Burgers店上也將於8/23(二)～9/15(四)推出期間限定 NMD 特餐，包含特別加入Chitos與特製醬汁提升口層次的城市遊牧漢堡，並搭配特製火龍果奶昔。
潮創團隊Artpeace Graphic a.k.a ATPC更驚喜改造NMD藝術鞋履，NMD_V3以Urban Rhythm Camo為題，將都市中的流動感結合NMD_V3前衛橘，將擅長解構線條的拆解功力，以噴漆、滑板、金屬網等對城市的見解，在NMD_V3上打造出一座微景城市；NMD S1的藝術創作則命名為TPC tiger Camo，以迷彩花紋結合金屬零件，在鞋款上打造出台北地圖美學，於8/22(一)～9/11(一)期間限定於adidas信義品牌概念店內展出。
最搶眼的是攜手質感戶外傢俱設計品牌BLACK Design，將經典三葉草標誌與Nomad遊牧者精神，注入BLACK Design的精湛潮流工藝中，創作出具機能風格的日和桌框與連接鐵板、潮流黑紋實木椅、象徵三葉草精神的設計款功能燈柱等一系列城市遊牧傢俱。8/22(一)～9/11(一)活動期間，於adidas信義品牌概念店單筆消費滿NT$7,000元並包含NMD系列鞋款，即可獲得NMD城市遊牧「BD功能黑鐵鈎環」與「NMD限量餐具組」。