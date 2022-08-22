反對NCC推數位中介服務法 蔡壁如：行政機關恐變小警總
為了打擊假訊息，國家通訊傳播委員會（NCC）提出《數位中介服務法》草案，規劃納管臉書、PTT、Dcard、巴哈姆特與LINE等網路平台言論，卻遭平台業者與民眾質疑限制言論自由，大開民主倒車，引發眾怒。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如怒批，NCC的《數位中介服務法》，就是要把各個行政機關變成「小警總」，也要求行政院長蘇貞昌和NCC必須說明暫緩後會怎麼調整，等各界達成共識後再重新公布。
台灣民眾黨今日上午前往NCC前舉行「反對獨裁、反對言論審查」記者會，蔡壁如表示，言論自由，是憲法保障人民的權利！今天，NCC國家通訊傳播委員會，打算用「數位中介服務法」，剝奪人民的權利，所以要站出來反對！反對獨裁、反對言論審查，因為這個「法」讓人民感到不安，「今天如果我們再不出來說話，明天我們就說不了話！」
蔡壁如直言，NCC的數位中介法，就是要把各個行政機關變成「小警總」，不但擁有發動「資訊限制令」的權力，同時還接受各種名目的「舉報」，利用法律的模糊地帶，無限擴大行政權、箝制人民思想和言論的自由。蔡壁如呼籲，政府應該明確訂出「嚴重性的要件」，不能是「小警總」說了算，沒有立即跟重大影響的訊息，就應該回到言論市場處理，不是強制介入。
蔡壁如質疑，NCC說要暫停公開說明會是為了避風頭，但是，民進黨不良紀錄太多，避完風頭之後，一樣的條文送進立院，再利用多數強勢通過也有前例。畢竟，「獨裁都是從民主的掌聲通過的」。她要求NCC跟蘇貞昌具體說明，暫緩之後要修正哪些草案條文？要怎麼修？在和社會各界達成共識之後，再行公佈。