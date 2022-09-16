A漫世界4／主角都是裸體　哈亞西：畫18禁比王道漫畫更難

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哈亞西說，成人漫畫的重點就是女性的胴體之美，比一般漫畫更需要講究技巧，「動作電影大家看的是動作場景，文藝電影大家看的就是感情與男女主角美不美帥不帥，成人漫畫也像一場視覺饗宴，要提供大家情色體驗。」他也提到，創作成人漫畫，視野要更擴張，漫畫家自己要多涉獵不同作品，從別人的作品找到自己能更精進的方向，「我們不只要挑戰禁忌話題，我們也要提供精采故事。」
另一位漫畫家紅豆子，同樣成功進軍日本，也在《Comic阿吽》連載《今天開始成為你的奴隸》。紅豆子的也持同樣論點，他說，成人漫畫跟一般漫畫最大差別在於，成人漫畫的目的很明顯，最後一定要發生性行為，因此劇情不會像冒險漫畫會有長篇故事，幾乎都是短篇，節奏不太一樣，所以畫成漫的時候，都是會先找到最終目標，目標很明確，再用這個目標發想故事。
全亞洲只有兩國能出版成人漫畫，一是台灣、一是日本，但兩國法規不太一樣，日本成漫內容禁止露出性器官，因此都會打上馬賽克，但封面不限；台灣則完全相反，封面禁止裸露，但內容就不須打馬賽克，男女性器的特寫很平常。也因此，台灣成漫出版社編輯，常還多了一個工作。
漫畫出版社原動力亞細亞，2017年在西門町成立d/art taipei畫廊，以日本動漫、插畫為主，舉辦過數十場展覽、座談會、簽名會等活動，迄今也推出近40本成人漫畫。原動力的設計師INTO就笑說，她除了在上字時要幫忙修補畫面外，「還有要幫忙男女主角穿衣服。」有些日本漫畫家繪製的單行本封面是全裸，INTO就要把衣服穿回去。
對她來說，這樣的修圖過程，也是一種學習。她說，「愛情動作片常有很多角度、動作呈現，又不能用衣服遮，所以很重視人體線條，畫技要很好才能畫這種漫畫，如果是畫彩色的，膚色又是另一個重點，我就會邊看邊學顏色怎麼打底、怎麼弄出粉嫩感。」
至於為什麼台灣的成人漫畫內容不用打馬賽克？台灣成人漫畫同人創作社團三色坊編輯Haku說，台灣成漫封面，因為受《兒童及少年福利與權益保障法》規範，不能出現有害兒少身心內容，所以封面一定不能露點。
但是若成人漫畫有封膜，未成年人無法直接閱讀，內容是否要打馬，就有討論空間。Haku說，10多年前，大家也都還是在內容打馬，後來覺得作者畫得很辛苦，重點部位卻都要被遮起來，且多上一道黑色方塊，也可能會延誤印刷時間，後來乾脆不想再後製貼馬賽克，「想看看會發生什麼事，結果也沒事，後來其他出版社也都不打馬賽克了，結果這反而變成台灣優勢，這也感謝政府不找我們麻煩，我們才得以成長茁壯。」