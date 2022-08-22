四叉貓爆2018台北燈節也有5000萬黑洞 柯文哲：依法行政
台北市長柯文哲日前指稱高雄台灣燈會的空拍機表演，預算上有巨大黑洞。不過網紅四叉貓昨（21）日晚間在臉書上PO文，表示2018年台北燈節，北市府也有5000萬的預算漏洞。而在2018年台北市長選戰前夕，市長辦公室機要賴彥霖還前往拜會業者，更直言「若市長不連任，5000萬可能拿不到」要求業者不要張聲。對此柯文哲今日否認欠錢，並表示依法行政，目前一審、二審都是北市府勝訴，出錯機會不高。
四叉貓昨日晚間在臉書上爆料，表示柯文哲在2018年台北燈節時，與廠商有一筆5000萬的款項爭議。由於適逢2018年台北市長選戰，北市府市長機要賴彥霖也前往拜訪該廠商，希望不要張揚以免影響選戰。賴彥霖在談話中暗示廠商，要是柯文哲落選的話，這五千萬欠款「可能」會還不出來；要是柯文哲連任台北市長，他就能壓著公務員把這筆經費變出來還廠商，「結果後來柯文哲順利連任了，賴彥霖也升官爲台北市政府研考會主委，但廠商的五千萬直到今天都沒拿回來。」
對此柯文哲則表示，四叉貓講的台北燈節案件，台北市政府與廠商間已經進入法律程序，一審、二審都是北市府勝訴，出錯機會不高，會依法行政，該走法律程序就走。
民進黨議員洪健益則追問柯文哲，對於賴彥霖去跟廠商講，不要爆料北市府欠5000萬元的事情，有沒有這件事？柯文哲則直言自己這一兩天才知道這個消息，「最驚訝的是賴彥霖是研考會，怎麼與這件事有關係？」洪健益則再追問，全國都想了解，台北市政府有沒有欠人家5000萬？對此柯文哲回應，「你現在問，我一定說沒有，廠商的主張…不能一個路人來說，柯文哲你欠我5000萬，我就欠他5000萬。」
市府觀傳局也發表聲明，表示觀傳局是委由槮凌股份有限公司所做事項已結算付款，也已於2019年與廠商達成共識並完成調解；但2020年、2021年廠商再提民事訴訟，第一、二審皆由法院審理判定該廠商敗訴；今年6月廠商再提三審上訴。