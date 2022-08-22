入境再放寬！指揮中心：即起上限提高到「每週5萬人」
中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，考量已近9月開學，國人及境外生返臺入境需求增加，經綜合評估國內外疫情、邊境管制執行情形及國內防疫與醫療量能，自即日零時(航班表定抵臺時間)起，調升入境總量人數為每週5萬人次為原則。
指揮中心進一步說明，依先前所進行之疫情預測，週邊國家疫情略有升溫後，國內疫情在北部地區亦有增加，不過目前相關疫情發展趨勢皆在預估範圍之中，有鑑於暑假將近尾聲，旅外國人及境外生返臺及來臺需求有略增趨勢，將持續盤整機場及防疫旅館量能，在疫情可控制的範圍下，適時調整邊境管制措施。
邊境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，指揮中心呼籲返臺民眾務必遵守入境時及入境後「3天居家檢疫+4天自主防疫」期間之各項檢疫防疫措施，共同維護國內社區安全。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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