台股終場跌163點 唯生技醫療遍地開花、解封股異軍突起
聯準會部分官員放出鷹派訊號，美股19日4大指數全面下挫，連帶台股今（22）日開低走低，終場下跌163點，收在15245點，跌幅1.06%，成交金額1994.23億元，權值股台積電終場下跌9元，收在510元，其餘大型股、半導體族群同步倒一片，今日逆勢抗跌族群有生技醫療、解封概念股以及造紙類股，尤其生技醫療更是遍地開花。
美股19日道瓊工業指數終場下跌292.3點，跌幅0.86%，收在33706.74點；標準普爾500指數下跌55.26點，跌幅1.29%，收在4228.48點；那斯達克指數下跌260.13點，跌幅2.01%，收在12705.21點，費城半導體指數下跌84.504點，跌幅2.78%，收在2953.339點。
台股今日開低走低，最低一度跌至15229點，終場下跌163點，收在15245點，跌幅1.06%，成交金額1994.23億元。權值股台積電終場下跌9元，收在510元，跌幅1.73%，其餘權值電子股走勢疲弱，大立光下跌6.31%，聯發科下跌3.03%，晶圓二哥聯電下跌2.67%，力積電下跌1.82%，世界先進下跌1.20%，鴻海守著平盤；半導體族群倒一片，世芯-KY、台亞、環球晶、台勝科終場跌逾3%。
今日盤面焦點為生技醫療族群遍地開花，智擎、杏國、益得、全宇-KY、杏輝、中天、合一漲停燈從未熄滅，其餘如台康生技、生華科、台耀也漲約6至9%；解封概念股異軍突起，亞洲藏壽司漲逾3%，華園漲逾2%，亞都、遠百、六角漲逾1%，遠雄來、鳳凰、老爺知、山富、南仁湖漲約1%內；逆勢抗跌的還有造紙類股，像是泰昇-KY漲逾8%，華紙、永豐餘、南六、榮成也漲約2至4%。