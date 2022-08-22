增96位Omicron變異株病例！34例為本土個案　26人在北部

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指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出2株BA.4、57株BA.5、3株BA.2.75，個案分別為33例男性、29例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年8月3日至8月16日。其中檢出BA.4個案分別自韓國及法國(各1例)；BA.5個案分別自越南(10例)、菲律賓(5例)、德國、美國及新加坡(各4例)、泰國(3例)、日本、馬來西亞、英國、澳大利亞、法國、加拿大、韓國及土耳其(各2例)、俄羅斯、印尼、義大利、丹麥、塞席爾、紐西蘭、南非、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、瑞士及烏茲別克(各1例)；BA.2.75個案分別自印度、泰國、美國(各1例)移入。
指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年8月17日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比約為74%，BA.4變異株佔比約為8%，迄今至少121個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加，鄰近新加坡、中國大陸、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)病例增加，其中以BA.5.1及BA.5.2.1為多，需持續追蹤監測。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。
指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：倪浩軒）
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