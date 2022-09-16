A漫世界5／作品要引讀者興趣 紅豆子：先克服自己羞恥心
「畫成人漫畫其實沒有多好賺，每個月收入大概只有一般上班族的一半，大概兩萬多、三萬元吧！」漫畫家紅豆子是台灣少數在日本連載成人漫畫的作家，對他來說，畫漫畫的動力來自興趣與熱情，並不期待要靠漫畫賺大錢。談到當成漫畫家的條件，他直言，「要克服自己的羞恥心！你要把自己的作品，放在讀者面前，就要拋棄自己自尊，不要怕丟臉。」
紅豆子原本是漫畫助手，出道創作迄今約5、6年，先畫了兩本同人誌，後來才開始畫成人漫畫，2015年開始進軍日本，也在《Comic阿吽》連載《今天開始成為你的奴隸》，目前作品約有6、7本。
他說，成人漫畫跟一般漫畫最大差別在於，成人漫畫的目的很明顯，最後一定要發生性行為，因此劇情不會像冒險漫畫會有長篇故事，幾乎都是短篇，節奏不太一樣，所以畫成漫的時候，都是會先找到最終目標，目標很明確，再用這個目標發想故事。
比起畫冒險等類型的一般向漫畫，畫成人漫畫收入只有約四分之一，但好處是節奏不必太快，也不用太花時間揣摩讀者的喜好，只要能勾起讀者情趣就好。與日本創作環境相較，他也覺得台灣不像日本有龐大的創作能量，作品不夠多，很難培養出世界頂級的漫畫家，「我們才剛發展沒有幾年，還要繼續不停創作，繼續努力，才能像日本一樣出現現象級的作品。」