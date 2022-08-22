余苑綺留下「最溫柔的8句話」！去年生日願望成最痛遺憾

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起初已經備受病痛折磨的她，治療過程已經非常艱辛，卻還是不免招來有酸民攻擊她炒作新聞，當時的她曾回應「祈禱世界和平都比這些酸言酸語更不會浪費生命」；儘管自己身體難受，仍然堅持為了家人以及愛她的人堅強撐下去，生前曾說「我沒有大家想的那麼勇敢，會怕、會痛、會不敢面對，只要我還活著，我就會繼續跟病魔對抗，家人就是我最大的助力」。
然而翻閱過去余苑綺在社群上分享的種種字句，可以發現她的字句間都是滿滿的正向，不僅鼓勵大家應該要「認真生活」，也應該要「珍惜身邊每一個幸福的時刻」。38歲生日之時，余苑綺曾許下心願「我一定會好起來的，當一個鋼鐵媽媽陪兒女到老」，如今因病痛過世，昔日願望沒能實現，雖然讓人感到痛心，但回顧過去余苑綺帶給社會大眾的影響，遺留下來的則是這些溫柔的字句，盼望大家記住她，也能因為這些溫暖的字句繼續向前走。（編輯：張嘉哲）
余苑綺「留給世界最溫柔的8句話」
1.祈禱世界和平都比這些酸言酸語更不會浪費生命。
2.我從不偷哭，哭也沒用，樂觀面對才是對的。
3.我沒有大家想的那麼勇敢，會怕、會痛、會不敢面對，不過只要我還活著，我就會繼續跟病魔對抗。
4.家人是我最大的助力。
5.希望大家遇到困難，能擁有勇敢的心去面對，這也是我現在需要學習的課題，開心過每一天！
6.面對再次的復發，我一樣相信喜樂的心就是良藥。
7.認真的生活，珍惜身邊每一個幸福的時刻。
8.希望同病相憐的人都可以早日康復。