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余苑綺留下「最溫柔的8句話」！去年生日願望成最痛遺憾

▲余天的二女兒余苑綺21日不敵病魔病逝，享年39歲，讓各界都相當不捨。(圖/記者康子仁攝)
▲余天的二女兒余苑綺21日不敵病魔病逝，享年39歲，讓各界都相當不捨。(圖/記者康子仁攝)

編輯中心/綜合報導

2022-08-22 16:06:47

余天的二女兒余苑綺21日不敵病魔病逝，享年39歲，然而回顧余苑綺抗癌的這8年，時刻充滿樂觀的她也讓外界心疼不已，原本初期接受治療時，病情成功獲得控制，不料在2019年、2021年癌細胞相繼出現，除了有家人的陪伴之外，臥病在床的余苑綺靠著天性樂觀開朗的她，一直對外界喊話要大家放心，也時常在臉書社群上與大家互動直到她離開這個人世間，過去許多溫柔又暖心的金句，也成為不少人心中前進的動力。

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余苑綺在2014年罹患直腸癌第3期，經歷12次的化療抗癌成功，但卻在2019年病情復發，癌細胞從淋巴擴散到肝、肺，好不容易在18次化療後，勉強控制住病情，然而2021年2月時癌細胞再現，為了活下去，她咬牙苦熬70多次化療。

▲余苑綺（21）日不敵病魔離世，享年39歲，對此，醫師黃軒也表示，若不想罹癌，生活上要避免3件事。（圖／余苑綺臉書）
▲余苑綺抗癌之路相當艱辛，整整8年過程中也不免遭到酸民攻擊。（圖／余苑綺臉書）
起初已經備受病痛折磨的她，治療過程已經非常艱辛，卻還是不免招來有酸民攻擊她炒作新聞，當時的她曾回應「祈禱世界和平都比這些酸言酸語更不會浪費生命」；儘管自己身體難受，仍然堅持為了家人以及愛她的人堅強撐下去，生前曾說「我沒有大家想的那麼勇敢，會怕、會痛、會不敢面對，只要我還活著，我就會繼續跟病魔對抗，家人就是我最大的助力」。

然而翻閱過去余苑綺在社群上分享的種種字句，可以發現她的字句間都是滿滿的正向，不僅鼓勵大家應該要「認真生活」，也應該要「珍惜身邊每一個幸福的時刻」。38歲生日之時，余苑綺曾許下心願「我一定會好起來的，當一個鋼鐵媽媽陪兒女到老」，如今因病痛過世，昔日願望沒能實現，雖然讓人感到痛心，但回顧過去余苑綺帶給社會大眾的影響，遺留下來的則是這些溫柔的字句，盼望大家記住她，也能因為這些溫暖的字句繼續向前走。（編輯：張嘉哲）

余苑綺「留給世界最溫柔的8句話」

1.祈禱世界和平都比這些酸言酸語更不會浪費生命。

2.我從不偷哭，哭也沒用，樂觀面對才是對的。

3.我沒有大家想的那麼勇敢，會怕、會痛、會不敢面對，不過只要我還活著，我就會繼續跟病魔對抗。

4.家人是我最大的助力。

5.希望大家遇到困難，能擁有勇敢的心去面對，這也是我現在需要學習的課題，開心過每一天！

6.面對再次的復發，我一樣相信喜樂的心就是良藥。

7.認真的生活，珍惜身邊每一個幸福的時刻。

8.希望同病相憐的人都可以早日康復。

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