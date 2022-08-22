浪貓闖百貨納涼！見保全靠近「秒投降」撒嬌：讓我待著嘛
這天氣誰能抵擋冷氣的誘惑呢？ 菲律賓馬尼拉有一名百貨保全站在門口執勤，突然有隻橘白浪貓跑到面前，他禁不住誘惑，蹲下撫摸貓咪的肚肚，可沒摸幾下小貓突然衝進商場內部納涼，為了不讓牠打擾顧客，保全也立刻跟進去，而貓貓則立刻躺下，彷彿在撒嬌說：「讓我待在裡面嘛～很涼欸！」
影片拍攝於7月30日，當時一名任職於菲律賓達義市中央廣場BGC購物中心的保全，值勤時突然被一隻橘白浪貓親近，甚至在他腳邊躺下，露出象徵信任的肚肚，保全便開心地蹲下撫摸這隻撒嬌的小貓咪，可沒過多久，貓咪突然衝進商場室內，不少正在逛街的民眾因其駐足，擔心這會影響到顧客逛街的興致，保全立刻跟了上去。
浪貓自來熟地走到兩名女士中間，發現保全緊跟其後，牠又使出殺手鐧躺下撒嬌，試圖爭取自己能繼續待在室內納涼，但保全扛住牠的可愛魔力，仍專業地把將牠抱離商場室內，然後在門外繼續開心摸貓。
網友回覆「百貨公司有冷氣，地板很涼。因為外面很熱所以跑進來納涼吧」、「哦，貓為什麼不能留下來？牠一定不會入店行竊，但美食廣場的部分我不能承諾」、「我認為更好的逮捕方式是幫牠做個腹部按摩」、「又是菲律賓人。哈哈，每次我看到保全和小貓玩耍的影片時，裡面的總是菲律賓人」。 （編輯：李惠婷）