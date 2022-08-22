男違反檢疫規定沒繳罰鍰就離境 士林分署跨海追回20萬元
台北市內湖區一名24歲的吳姓男子，今年農曆春節期間跟未婚妻從國外返台，卻在檢疫期滿前擅自外出，各遭裁罰20萬元，未婚妻已繳清，但吳男逾期未繳遭移送法務部行政執行署士林分署執行，經分署核發扣押命令執行吳男存款，吳男即主動連繫，並在移送執行未滿1個月的時間內，順利成功徵起。
士林分署表示，吳男與未婚妻於1月30日自美國入境，當時正值春節入境檢疫期間，他選擇「7天防疫旅館＋7天居家檢疫」之C方案。其中，7天居家檢疫日從2月6日至2月13日24時止，但吳男卻於最後一天的13時30分左右，帶未婚妻外出與家人用餐約2小時才返回居家檢疫處所，經調查違規事證明確，遭內湖區公所查獲，移送台北民政局裁罰各20萬元。
士林分署表示，吳男因逾期未繳納，該局於7月底移送士林分署強制執行。經調查，吳男於6月6日移送前又出境前往美國，尚未返台，且於多家銀行均有利息所得，因此先執行吳男的銀行存款，扣押命令才剛發出，即接到吳男自美國的來電。
吳男稱，他收到銀行通知帳戶遭強制執行，知道恐是違反防疫規定罰鍰未繳，但也喊冤說並非故意不繳，只是不知要去何處繳，為免銀信用受損，也真的無法回國，又受限網銀每次只能轉帳5萬元，已請在台友人將20萬元分次匯款繳清，希望儘速撤銷扣押命令。
士林分署在確認吳男已請友人匯款繳清罰鍰後，立即撤銷扣押命令，全案在不到一個月時間，全額徵起圓滿落幕。