台南2警遭襲！臺中警粉專發黑圖：我們只有1個名字叫警察
今（22）日上午11時許，臺南兩名員警於安南區北汕尾三路追緝竊盜通緝犯時遭其襲擊，送醫搶救後傷重離世，稍早警方已鎖定嫌犯陳偉捷，而此消息震驚全台，臺中市政府警察局刑事警察大隊便於臉書粉專發文哀悼，希望離世員警安息，並發黑圖寫「我們只有一個名字，警察」。
今日臺南員警27歲的曹瑞傑及36歲涂民誠，在安南區北汕尾三路追捕通緝犯時遭襲殉職，消息傳出後引發眾人譁然。對此，「臺中市政府警察局刑事警察大隊」於粉專發文悼念，「慟！希望大家都能平安上下班，回家陪伴家人。」，並Tag「#我們只有一個名字叫警察#學長RIP #台南勇警殉職」，也發出一張黑圖表示對此事的遺憾。
網友紛紛擔憂回覆「在外面執勤要小心自己的安全」、「加油打氣全警官勤務要注意安全」、「辛苦了」，臺中市政府警察局刑事警察大隊也有感而發「不辛苦，守護民眾，維護治安本來就是我們的工作，只是我們看到，是感同身受的難過。」
案發後警方已鎖定嫌犯陳偉捷，其所騎乘的機車為深紅色的光陽普通重機，車牌號碼「369-PGB」，並於線上下另全台圍捕。台南市警局局長方仰寧也於稍早記者會時表示，2位同仁因公殉職，必須對他們的死有交代，不容歹徒挑戰公權力，目前已動員所有刑事警力追捕，務必要在最短的時間將歹徒緝拿到案。（編輯：李惠婷）