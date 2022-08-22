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台南2警遭襲！臺中警粉專發黑圖：我們只有1個名字叫警察

▲台南2警遭遇襲擊身亡，臺中市政府警局於粉專發黑圖悼念：「我們只有一個名字，警察」。（圖／Facebook：臺中市政府警察局刑事警察大隊）
▲台南2警遭遇襲擊身亡，臺中市政府警局於粉專發黑圖悼念：「我們只有一個名字，警察」。（圖／Facebook：臺中市政府警察局刑事警察大隊）

編輯中心/綜合報導

2022-08-22 15:43:54

今（22）日上午11時許，臺南兩名員警於安南區北汕尾三路追緝竊盜通緝犯時遭其襲擊，送醫搶救後傷重離世，稍早警方已鎖定嫌犯陳偉捷，而此消息震驚全台，臺中市政府警察局刑事警察大隊便於臉書粉專發文哀悼，希望離世員警安息，並發黑圖寫「我們只有一個名字，警察」。

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今日臺南員警27歲的曹瑞傑及36歲涂民誠，在安南區北汕尾三路追捕通緝犯時遭襲殉職，消息傳出後引發眾人譁然。對此，「臺中市政府警察局刑事警察大隊」於粉專發文悼念，「慟！希望大家都能平安上下班，回家陪伴家人。」，並Tag「#我們只有一個名字叫警察#學長RIP #台南勇警殉職」，也發出一張黑圖表示對此事的遺憾。

▲臺中市政府警察局刑事警察大隊於粉專發文為臺南兩位殉職的員警哀悼。（圖／Facebook：臺中市政府警察局刑事警察大隊）
▲臺中市政府警察局刑事警察大隊於粉專發文為臺南兩位殉職的員警哀悼。（圖／Facebook：臺中市政府警察局刑事警察大隊）
網友紛紛擔憂回覆「在外面執勤要小心自己的安全」、「加油打氣全警官勤務要注意安全」、「辛苦了」，臺中市政府警察局刑事警察大隊也有感而發「不辛苦，守護民眾，維護治安本來就是我們的工作，只是我們看到，是感同身受的難過。」

案發後警方已鎖定嫌犯陳偉捷，其所騎乘的機車為深紅色的光陽普通重機，車牌號碼「369-PGB」，並於線上下另全台圍捕。台南市警局局長方仰寧也於稍早記者會時表示，2位同仁因公殉職，必須對他們的死有交代，不容歹徒挑戰公權力，目前已動員所有刑事警力追捕，務必要在最短的時間將歹徒緝拿到案。（編輯：李惠婷） 

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