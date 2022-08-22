鄭運鵬搶攻青年版塊　林飛帆、黃世杰入競選團隊

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鄭運鵬表示，黃世杰在立院擔任黨團副幹事長，和他在立院合作無間，現在邀請黃擔任競選總部總幹事，黃雖然是新科立委，但工作經驗老練，而且黃是典型學霸，不但是台大法律、社會雙學士，也是美國哥倫比亞大學法學碩士、知名事務所執業律師，不但年輕而且有選戰經驗，也很有實務經驗，由黃來擔任總幹事，相信兩人會像在黨團一樣「雙引擎」，他和黃就像兩個大車輪一樣，一同加速前進。
林飛帆加入競選團隊擔任政策平台召集人，鄭運鵬爆料林飛帆其實已經在桃園居住了兩年，因此非常熟悉桃園的生活，另外大家對於各議題上也可以看到林從學生時代到這幾年對於政治、人權、國際、國家安全等議題，涉略越來越廣。鄭運鵬說林是他小時候的偶像，早從太陽花時期開始，國內外都知道有這位年輕領袖，上周三民進黨中央宣布徵召提名他選桃園市長後，黨主席蔡英文也下令要百日加速衝刺最後勝選，林飛帆就是蔡主席跟黨秘書長林錫耀派任進駐到桃園的第一戰將。
鄭運鵬表示，桃園是一個急起直追的國際都市，桃園的政策議題不是只有政治議題，也會需要跟國政、國際接軌，今天邀請林飛帆擔任政策平台召集人，相信未來政策發表或政策辯論及所有選舉大小議題上，都將讓大家耳目一新。