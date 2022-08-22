校園防疫新制9／12實施　教團籲：快篩試劑要到位

我是廣告 請繼續往下閱讀
高中以下含幼兒園，自9月12日起實施校園防疫新制：針對確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課；針對確診者及快篩陽性個案的同班同學及教師，學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫；針對與確診者及快篩陽性個案摘下口罩共同活動15分鐘以上，學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀可上課，如有症狀應儘速就醫。快篩試劑使用時機為班上同學確診或快篩陽，如有疑似症狀可篩檢，如無症狀則以快篩陽當天為第0天、其他同學在第2天篩檢。
有關各級學校防疫假別規定，確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工可請公假／防疫隔離假，學生可請防疫隔離假；教職員工及學生於自主防疫期間，可請自主防疫假；學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可請防疫假。縣市及大專校院因應疫情如需因應疫情調整授課方式，能與教育部應變小組研商後施行彈性機制。
侯俊良表示，新制降低全班或全校停停上上的狀況，減輕教學壓力與負擔，但病毒有潛伏期，新制規定提供1劑快篩試劑可能不夠，建議視師生需求，若後續出現症狀，需要再篩檢，能彈性提供快篩試劑；顯然新制度需要更多的快篩試劑，快開學了，呼籲政府的快篩試劑、防疫資源要到位，勿等到開學才發現不夠，造成教學現場行政人員、教師困擾；針對停課新制，教育部保留彈性，讓學校有全班或全校停課的空間，其運作效率、即時性會是開學後的觀察重點。
國教行動聯盟家長部長王瀚陽表示，目前家長普遍傾向與病毒共存，因此停課政策不要再變動，會比較好，像上個學期的停課措施下，部分學校「停停開開」，讓家長很困擾；學生擔憂停課影響學習，希望有雙軌制作法，對於沒上到課的學生能有實體補課或補救措施；提醒學校注意快篩空窗期，校內應積極消毒、有應對措施，如考慮仍先全班停課1天等。
台灣青年民主協會指出，9月12日起實施停課新制，許多學生認同，能避免頻繁停課、復課，影響學生學習持續性，但也有學生擔心，若班上確診數量超過5人，算比較嚴重的班級群聚，若此時仍維持快篩陰繼續上課，恐怕會讓班上其他學生處在較高的染疫風險中，「班上若請防疫假的狀況過半數，或達到什麼標準，學校應該宣布全班停課。」
青民協表示，過去新型流感期間，指揮中心宣布的停課標準為「3天內同一班級2名以上診斷流感，則建議停課5天」，建議教育部設定班級群聚嚴重達一定程度時，仍應全班停課的標準，以免班上過半學生確診或請防疫假，教師仍要繼續實體上課的情形。
另外，青民協認為，病毒有潛伏期，學生擔心僅提供1劑快篩試劑可能不足夠，想了解學生能否再向學校索取快篩，索取的標準又為何？
青民協呼籲教育部應就各層面有更完善的配套措施，包含快篩的發放與領取、停課標準的計算，以及學生確診、請防疫假後評量成績計算，都應更清楚說明，並再次發函提醒學校，務必確保開學後，面臨不同的疫情狀況，學生的健康及學習權益都能得到充分的保障，避免重演「九宮格之亂」。
教育部回應，後續仍將視疫情發展、疫苗覆蓋率等進行彈性調整，教育部維持每2週檢視，並與各地方政府及指揮中心保持密切聯繫，針對防疫措施彈性調整；學期間將每週5.5 配發80萬劑次快篩試劑作為備用物資，教職員工及學生如有疑慮而有快篩需求，均可以向學校領取備用物資；學生如身體不適或快篩陰性時仍有疑慮，才可請防疫假，另教職員工及學生，符合相關條件均可以請自主防疫假及防疫隔離假，3種假別均不列入出缺勤紀錄。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。