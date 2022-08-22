桌球／盼能重回世界前10　莊智淵目前計畫會參加亞運

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談到下半年的目標，莊智淵表示其實就是努力打好每一場一場打，沒有特別去設定，但自己希望能重回世界排名前10。而在談到退休話題時，他坦言「到這個歲數就是走一步、是一步了，不會想說要一定要走到哪裡，隨時都有可能」
莊智淵表示，現在很難談什麼時間點退役，因為如果接下來一直輸球，也有可能影響自己的想法。雖然目前計畫是要打亞運，但因為賽會時間改到明年，也只能且戰且走。
今天國家地理頻道舉辦《透視內幕：運動科學》的首映記者會，莊智淵自己也有在這紀錄片中現身，他認為當今運動科學的水平提升，對於自己這種高齡選手來說絕對是好事。
「時間是運動選手最大的人，我常問自己桌球的生涯還能走多長。」莊智淵有感而發地表示，「運動科學對於延長選手生涯有很大的幫助，早期剛打球時運科還沒這麼發達，只能刻苦訓練，為了改善較弱的正手，一天訓練9小時，不僅沒練好正手，連反手也變得很糟，現在有運科的輔佐，則能事半功倍。」
在如今在運科快速的發展下，訓練講求的不是長度，而是質量；選手能透過影片和數據的記錄，及時察覺技術缺陷，並且改正。莊智淵表示，除了科技化訓練之外，自己也能透過數據來解析對手和場上戰局變化，強化自己的比賽策略。