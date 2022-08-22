羞恥圈不羞恥！貓咪手術完「自信走台步」：我現在超健康
虎斑貓「羅西（Rosie）」得到動物常見的皮膚癌基底細胞癌（the basal cell carcinoma），七月時進行一場切除手術，所幸恢復狀況良好，但術後必須配戴防止動物舔舐傷口的羞恥圈，但羅西戴起來卻落落大方，昂首闊步地朝飼主走去，彷彿在說：「羞恥圈才不羞恥！我現在超健康！」
基底細胞癌（the basal cell carcinoma），是動物最易發生的皮膚癌之一，與其他腫瘤相同，病發後可能是良性，也可能是惡性，它外表通常呈現出一個邊界清楚，成形無毛的皮膚腫塊，通常長在貓咪的頭部、頸部或肩部。
羅西的左耳就長出一個黑色囊腫，於七月時進行手術，好在手術相當成功，羅西的健康報告表示，該手術已有效地去除牠體內的基底細胞癌，牠現在身體相當健康，飼主也PO出羅西頭克服心理障礙，戴著羞恥圈仍氣勢磅礡，健康、堅定走向她的模樣。
網友回覆「好消息，很高興牠正在康復！喜歡牠抬頭挺胸的樣子」、「有人可以否認你的優雅」、「我需要把這個給我的貓貓看，牠現在也戴著羞恥圈……但牠走動的樣子很沮喪。也許這會鼓勵牠！」，詳細影片請點此連結。（編輯：李惠婷）