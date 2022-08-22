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台南警遇死劫！黃珊珊「爸爸是警察」：無法想像家人悲痛

▲台南殺警案，造成2名員警因公殉職，震驚社會。台北市副市長黃珊珊也發文表示：「無法想像家人悲痛！」（資料照／記者丁上程攝，2022.07.06）
▲台南殺警案，造成2名員警因公殉職，震驚社會。台北市副市長黃珊珊也發文表示：「無法想像家人悲痛！」（資料照／記者丁上程攝，2022.07.06）

編輯中心/綜合報導

2022-08-22 16:19:022022-08-22 16:42:36

台南今（22）日發生一起震驚社會的殺警案，2名員警疑似在追捕通緝犯的過程中遭受攻擊，雙雙送醫宣告不治，而目前嫌犯仍在逃亡中，引起民眾怒火。對此，台北市副市長黃珊珊，稍早也忍不住發文替2位英勇殉職的員警哀悼，「我爸爸就是警察，看到台南2名員警因公殉職，我無法想像家人有多麼悲痛。」

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稍早，黃珊珊臉書發文，「我爸爸就是警察，看到台南2名員警因公殉職，我無法想像家人有多麼悲痛。」同時也極力呼籲大眾，「兇嫌搶走警槍與子彈，車牌號碼為「369-PGB」。請所有民眾保持高度警覺，此案非常危險，若有發現車輛，也請立即通知警方。」

黃珊珊痛斥該名嫌犯陳偉捷的殘忍行徑，「這是對公權力與治安的嚴厲挑戰，盼警方將兇嫌迅速繩之以法、釐清經過。​」最後也提到「我也呼籲兩位英勇員警應從優撫卹，謝謝你們如此英勇，保障所有人民的安全，任務結束了，願英靈安息。」

還原整起經過，位在台南市安南區北汕尾三路，今日中午左右有2名員警，疑似在追捕通緝犯的過程中遭到攻擊，分別被送往奇美、安南醫院急救，但兩人臉、手、頸部均有多處刀傷，最嚴重的頸部更大量出血，最後2人搶救無效，雙雙宣告不治。目前該名逃犯陳偉捷，騎乘深紅色的光陽普通重機，車牌為「369-PGB」，警方已經下令全台圍捕，務必要在最短時間內繩之以法。（編輯：詹鎰睿）


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