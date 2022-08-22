《原子》主持何美超辣！中空泳裝露川字肌 男友視角曝光
在選秀節目《原子少年》擔任暖心學姊的何美，總以活潑開朗形象，給予大眾深刻印象，沒想到褪下可愛外表的她，竟然擁有一副超火辣的身材。何美近日在IG秀出外籍男友掌鏡拍的一系列美照，黃色比基尼下襯托健美身材，還有明顯的川字線腹肌，讓網友直呼「太火辣了！」
在IG擁有近40萬粉絲，從節目《大學生了沒》出道的何美，一張親切的圓臉、大眼睛，在錄製原子時常感動噴淚的表現，就像春日暖陽般照耀在少年身上，這幾年她在主持表現亮眼，參加《綜藝玩很大》也相當圈粉，只是沒想到私下她的身材練得這麼好。
何美與外籍男友Cody交往穩定，常合拍搞笑影片逗樂粉絲，對於女友的惡作劇，Cody幾乎沒有脾氣，而他掌鏡拍攝的何美，格外風情萬種，最近兩人在美國玩SUP立槳水上活動，她穿著黃色小可愛和泳褲，大秀豐滿上圍和圓潤翹臀，還有超搶鏡的結實腹肌，和在旁划水的男友同框，滿螢幕都泛起甜蜜的粉紅泡泡。
粉絲也忍不住敲碗，想要何美分享健身祕訣，如何練到外型甜美，還有一副結實但不顯得壯的好身材，紛紛留言誇她「腹肌太強，好美」、「男友好會拍」、「如果有機會可以分享健身跟飲食的心得嗎？很少看到那麼喜歡的身材線條」，希望她能分享鍛鍊身材的心得。