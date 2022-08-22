一帶一路名聲臭？中國調整戰略 肯亞得割27年通行費抵債
中國發展「一帶一路」（Belt and Road Initiative）導致不少亞洲國家身陷經濟危機，自己也身陷龐大的呆帳危機，當斯里蘭卡破產前向中國尋求協助，中國卻不肯伸出援手，搞得如今在國際間聲譽不佳。近期中國又在肯亞花費700億先令（約新台幣175億元）蓋快速公路，這次不直接要求當局給付鉅額債務，而是調整戰略改要當局割讓27年的通行費作為興建資金。
《日經亞洲》報導指出，近年來中國經濟顯著增長，躍居世界第二大經濟體，許多開發中國家誤踩「一帶一路」建設美夢的債務陷阱，讓中國承建國內基礎建設。非洲國家肯亞就是其中一員，其首都奈洛比（Nairobi）到國際機場的快速公路已於今年七月正式通車，興建經費則由中國陸橋先行支付，耗資700億先令。
許多還不出錢的開發中國家身陷債務泥沼，尤其像是斯里蘭卡、巴基斯坦等國陷入經濟、政治危機，中國卻插手不管甚至要求當局將國內重要建設的使用權、財政收入給付予中國抵債，直至斯里蘭卡正式宣告破產震驚國際後，中國的地緣政治野心才全面曝光。
如今肯亞這條總長27公里的公路正式落成，報導指出中國因為經濟下行無法像過去在非洲「裝闊撒幣」，又不能一口氣向肯亞討錢，自己坐實巨額債務陷阱的位置，只好調整對非洲經濟援助的戰略，改由讓中國收取27年的高速公路通行費，之後再交還肯亞政府來抵債，盼能降低放款風險、挽救名聲。