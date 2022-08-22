東京傳隨機砍人！母子遇襲重傷 日女學生稱為弒母做準備
日本東京澀谷區20日傳出一起隨機砍人案件，一對母女走在街上時，突然遭到一名國中三年級的女學生以水果刀砍刺。這名女學生隨後被警方以殺人未遂罪送交東京地檢，雖然少女最初稱自己是因想被判死刑而犯案，但日媒21日引述調查人員消息報導，女學生隨後向警方坦承，其實是想殺害自己的母親和弟弟，故想確認人是不是能被殺死，隨機砍人只是她的「殺人練習」。
綜合日媒報導，該名女學生住在日本埼玉縣戶田市，在犯案當天向家人表示要去補習班，下午前往東京，卻沒有按照原定行程，而是在東京新宿站下車。該名女學生稱，因為新宿站附近人太多，便步行到人少的案發現場，並在當天晚間7時30分左右，持刀猛砍素未謀面、正準備返家的一對母女。
女學生行兇過後，隨即被多名路人制服，現場有目擊者表示，女學生戴著口罩看不到表情，但被制服住之後，並沒有激烈地抵抗和叫喊，而是問了一句「那個人死了嗎？」
警方接獲通報後，隨即以殺人未遂罪逮捕女學生，女學生最初供稱自己是想被判死刑才犯案，自己與被害者無冤無仇，也素昧平生。日媒報導最新消息指出，女學生隨後坦承其實是因為想殺害自己的親生母親和弟弟，才會帶著刀子上街尋找目標練習如何殺人。
除了犯案用刀之外，警方還查獲了折疊刀和水果刀，認為這並非家居日常使用的刀具，正調查其入手途徑，以及進一步調查案件。