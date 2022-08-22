外銷訂單再度翻黑！經濟部：7月542.6億美元「低於預期」

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經濟部按貨品別觀察，資訊通信產品、光學器材因終端產品需求疲弱，客戶調整庫存，以及面板供過於求，價格續跌，加上去年同月基期較高，使得手機、顯示卡等接單減少，接單金額分別降至149.6億美元、17.3 億美元，年減0.8%、37.4%。此外，資訊通信產品終結成長走勢，光學器材則已連續 6 個月負成長。
至於電子產品則因受惠5G、高效能運算、車用電子及網路通訊服務需求熱絡，7月接單維持穩定成長，金額達177.8 億美元、年增 8.8%，創下歷年同期新高。
而在傳統貨品方面，黃于玲說明，受全球通膨壓力未減，終端市場需求疲軟，使廠商備貨意願下滑，加上油價續居高檔壓縮部分石化產品加工利差，主要業別如塑橡膠製品、基本金屬、機械、化學品均增衰退。
經濟部提到，7月外銷訂單的主要來源為美國，達175.7億美元，月減5.9%、年增6.9%，其中，又以電子產品增加14.5億美元、30.5%最多，電機產品增加0.8億美元、12.5%次之。
黃于玲指出，預估未來5G、高效能運算、車用電子等新興應用及數位轉型需求續強，加上下半年起消費性電子新品陸續推出，備貨效應逐漸顯現，可望支撐外銷接單動能，但全球通膨壓力居高不下、終端市場需求持續疲弱、地緣政治風險升高、疫情反覆不定等因素，恐抑低外銷接單成長動能。