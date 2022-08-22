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外銷訂單再度翻黑！經濟部：7月542.6億美元「低於預期」

▲經濟部統計處今 (22) 日公布 7 月外銷訂單約 542.6億美元，低於預期，月減 7.8%、年減 1.9%，終結連二紅。（圖／NOWnews資料照片）
▲經濟部統計處今 (22) 日公布 7 月外銷訂單約 542.6億美元，低於預期，月減 7.8%、年減 1.9%，終結連二紅。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-22 17:16:03

外銷訂單再度翻黑！經濟部統計處今 (22) 日公布7月外銷訂單約542.6億美元，低於預期，月減7.8%、年減1.9%，終結連二紅，對此，經濟部統計處處長黃于玲指出，主要原因是由於終端需求走弱、廠商進行庫存調整，加上去年同月基期較高所導致。

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經濟部稍早公布7月外銷訂單低於預期，為542.6億美元，月減 7.8%、年減 1.9%，終結連二紅，黃于玲解釋，主要原因是由於終端需求走弱、廠商進行庫存調整，加上去年同月基期較高所導致，累計今（2022）年前7月外銷訂單則達3935.5億美元，年增7.8%。

經濟部按貨品別觀察，資訊通信產品、光學器材因終端產品需求疲弱，客戶調整庫存，以及面板供過於求，價格續跌，加上去年同月基期較高，使得手機、顯示卡等接單減少，接單金額分別降至149.6億美元、17.3 億美元，年減0.8%、37.4%。此外，資訊通信產品終結成長走勢，光學器材則已連續 6 個月負成長。

至於電子產品則因受惠5G、高效能運算、車用電子及網路通訊服務需求熱絡，7月接單維持穩定成長，金額達177.8 億美元、年增 8.8%，創下歷年同期新高。

而在傳統貨品方面，黃于玲說明，受全球通膨壓力未減，終端市場需求疲軟，使廠商備貨意願下滑，加上油價續居高檔壓縮部分石化產品加工利差，主要業別如塑橡膠製品、基本金屬、機械、化學品均增衰退。

經濟部提到，7月外銷訂單的主要來源為美國，達175.7億美元，月減5.9%、年增6.9%，其中，又以電子產品增加14.5億美元、30.5%最多，電機產品增加0.8億美元、12.5%次之。

黃于玲指出，預估未來5G、高效能運算、車用電子等新興應用及數位轉型需求續強，加上下半年起消費性電子新品陸續推出，備貨效應逐漸顯現，可望支撐外銷接單動能，但全球通膨壓力居高不下、終端市場需求持續疲弱、地緣政治風險升高、疫情反覆不定等因素，恐抑低外銷接單成長動能。

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