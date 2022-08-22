難擋人口老化！國發會：2060年台灣扶養比將破百　

國家發展委員會今（22）日發布最新人口推估，預估2025年，台灣將進入超高齡社會，並在2028年，15至64歲工作年齡人口占總人口比率會開始低於三分之二，且幼年與老年人口將於2060年開始超過工作年齡人口，扶養比逾100，「較前次推估提前4年！」國發會坦言「老化程度稍有增加」，對此，國發會主任委員龔明鑫表示，未來在面對「超高齡社會來臨」及「人口紅利消失」等衝擊時，各部會擬定相應政策並落實推動執行，以擴充勞動供給來源。
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國發會預估，台灣將在3年後，也就是2025年時進入超高齡社會，且於2028年時，15至64歲工作年齡人口占總人口比率開始低於三分之二，對經濟與社會發展有利的人口紅利消失，勞動力不如以往充沛，社會的經濟負擔也相對較重。
國發會進一步預估，2022年15至64歲工作年齡人口為1630萬人，至2030年，工作年齡人口將降為1507萬人，2070年再降為776萬人。而工作年齡人口結構也將更趨高齡化，45至64歲中高齡者占工作年齡人口的比率將由2022年的43.3％，提高至2070年的48.8％，表示未來台灣工作年齡人口將近一半是中高齡者。
國發會更指出，隨著老年人口快速攀升，未來扶養比將由2022年的42.2％，增加至2030年53.2％，幼年與老年人口也將於2060年開始超過工作年齡人口，扶養比逾100，「較前次推估提前4年！」。
龔明鑫對此表示，政府已從少子女化、高齡化與移民等3大面向積極著手改善，依內政部今年7月份戶口資料分析顯示，台灣7月整體人口數月增3786人，迎來睽違2年半的人口正成長，然而，台灣人口少子高齡化趨勢仍然嚴峻，未來面對「超高齡社會來臨」及「人口紅利消失」等衝擊，在財政收支、產業發展、勞動法規、退休、長照、年金制度、移民政策等，各部會擬定相應政策並落實推動執行，以擴充勞動供給來源。
國發會說明，在少子女化方面，將持續投注更多資源，優化「我國少子女化對策計畫」，以落實「0至6歲國家一起養」政策，提升國人生育意願，減緩人口老化速度。
在高齡化方面，國發會表示，已修訂完成「高齡社會白皮書」，並持續落實推動「長期照顧十年計畫2.0」、「中高齡者及高齡者就業促進法」等相關政策，以因應高齡社會下的整體需求。
至於移民方面，強化「人口及移民政策」，國發會盼透過強化延攬外國專業人才、擴大吸引及留用僑外生、積極留用外國技術人力等多元移民管道，吸引更多外國優秀人才投入國內產業發展，補足人力缺口。