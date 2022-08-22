難擋人口老化！國發會：2060年台灣扶養比將破百　

國家發展委員會今（22）日發布最新人口推估，預估2025年，台灣將進入超高齡社會，並在2028年，15至64歲工作年齡人口占總人口比率會開始低於三分之二，且幼年與老年人口將於2060年開始超過工作年齡人口，扶養比逾100，「較前次推估提前4年！」國發會坦言「老化程度稍有增加」，對此，國發會主任委員龔明鑫表示，未來在面對「超高齡社會來臨」及「人口紅利消失」等衝擊時，各部會擬定相應政策並落實推動執行，以擴充勞動供給來源。





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