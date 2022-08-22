被同鄉拐騙！越南「豬仔」跳河溺斃 只為逃離柬埔寨賭場
柬埔寨跨國打工高薪騙局延燒至亞洲各國，日前柬越邊境的金鳳娛樂城賭場發生暴動，超過40名來自中國、越南的「豬仔」員工相約集體逃跑並游河至越南，其中一人不幸溺斃、另一人遭賭場人員抓回，越南警方捕獲涉案人士當中，有兩名越南籍員工正是誘騙同鄉公民至柬埔寨「高薪打工」的蛇頭。
越南外交部發言人黎氏秋姮20日表示，這群18日集體逃出賭場的越南公民們報案後，越南駐柬埔寨代表機構與當地有關部門聯繫，追捕到一對名為阮氏麗和黎文名的男女，兩人皆是越南湄公河毗鄰柬埔寨的安江省，是多次組織越南公民非法出境的蛇頭，專門誘騙同鄉「豬仔」們到賭場工作。
越南官媒《越通社》、大馬媒體《中國報》皆指出，這些非法入境的被騙越及公民在賭場內幾乎沒有領到薪資，不僅休假也得上工還經常遭到毒打虐待，其中一名男子的工作就是裝成越南女性專門進行網路詐騙，要上當的客戶乖乖用手機轉帳儲值在詐騙網站，若沒有達標就會遭到蛇頭們電擊施虐，據他所指，賭場設定的目標是5天內要達到1500萬越南盾（約新台幣2萬元），或每月3億至4億越南盾（約新台幣38萬至51萬元），達標的人下個月就會安全；未達標的人則會被扣薪資甚至毒打電到暈厥為止。
此外，《越南快訊》同日也發現，在金鳳娛樂城發生暴動後，警方於越南安江省安富區附近河中發現了一名16歲青年的屍體，當局在完成驗屍後確認其為逃跑的「豬仔」一員，疑似因為體力不支而溺斃，警方表示將會持續調查追蹤涉及此案的人口販運詐騙集團。