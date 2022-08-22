提升港區曳船業務！台灣港務港勤公司新造拖船舉行下水
台灣港務港勤公司新造兩艘5000匹馬力級拖船於22日，在高雄市旗津區中信造船公司新高廠，舉行下水儀式，並進行上香祈福，祈求工程順利，於今(111)年底完工，立即投入營運行列。
台灣港務港勤公司新造兩艘5000匹馬力級拖船下水儀式，是由台灣港務港勤公司董事長陳榮聰與中信造船公司董事長韓碧祥共同主持，交通部航港局南部航務中心簡任技正黃森豐、中國驗船中心處長高世榮、日本船級社協會總經理上河 淳一、台灣港務港勤公司總經理陳榮信等人與會。
台灣港務港勤公司董事長陳榮聰致詞表示，台灣港務港勤公司委由中信造船公司承造的臺港15003號、臺港15005號等2艘5000匹馬力級拖船，均有雙重船級，分別為我國之中國驗船中心及日本船級協會，適航水域範圍可至離岸150海浬作業，最大拖力可達64噸，航速12節，另配置對外消防設備FIFI 1等級，適用於外海的航儀設備、船艉裝設拖曳絞纜機和拖鉤及雜貨吊卸設備。
陳榮聰指出，這兩艘5000匹馬力級拖船，預計於今(111)年底完工，並可立即投入營運，其可大幅提升港區之曳船業務服務品質，並滿足高雄港第7貨櫃中心之服務能量。
陳榮聰並指出，港勤公司另為提昇拖船作業能量，亦將持續滾動檢討，進行拖船汰舊換新與新增計畫，以符合航商需求，以及該公司多元服務的發展。