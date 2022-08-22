沒幫忙鐵路地下化？張善政競辦：鄭運鵬當時人在哪裡？

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張善政競選辦公室發言人曾俊豪表示，張善政於103年12月至105年2月擔任行政院副院長，對於當年桃園市長鄭文燦上任後，決定更改原先鐵路高架化之計畫，改以地下化形式建構，兩者經費、工法、時程差異巨大。但張為了解決桃園鄉親訴求，曾多次協助鄭文燦市長與交通部溝通。
曾俊豪指出，行政院於104年10月2日同意台鐵暫停桃園高架化工程，張善政升任閣揆後，仍持續關注鐵路地下化進度，才讓即使面對政黨輪替，行政院仍順利於106年7月31日核定桃園鐵路地下化計畫可行性研究。對於鐵路地下化，張善政從未居功，但以副閣揆、閣揆身份在行政院內協調，幫桃園鄉親以及鄭文燦市長完成鐵路地下化目標時，請問鄭運鵬委員人在哪裡？
競辦發言人何元楷也反批鄭運鵬身為蘆竹、龜山區的在地立委，在蘆竹美福大火一案，幾乎沒看到鄭運鵬公開站在居民角度，為蘆竹居民發聲、抱不平。此外，桃園市府消防局曾針對蘆竹美福大火案，建議中央修改法規，設置防火間隔等，至今仍未看到相關修法。請問鄭運鵬，身為在地立委，理應為民喉舌、爭取權益，但蘆竹居民等不到幫助，沒有人協助發聲，迎接他們的，只有大火發生後的空污。
何元楷補充，從立法院議事及發言系統中來看，鄭運鵬在立法院的上個會期，一個法案都沒有提出，從去年十月一直到現在，鄭運鵬都沒有主提案或共同提案，連擔任立法委員都可以如此「佛系」，不提案、不為選區居民爭取權利，真的有能力治理桃園嗎？