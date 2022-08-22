高捷小港林園線綜規審議通過 年底動工拚119年通車
行政院國發會今(22)日召開委員會議審查「高雄捷運小港林園線綜合規劃」，會議由國發會主任委員龔明鑫主持，邀集行政院政務委員、財政部、內政部、經濟部及交通部所屬機關等共同與會，高雄市政府由副市長林欽榮率捷運局、經發局、都發局、財政局、交通局及環保局等相關局處代表共同參加。會議結論：高雄市政府所提小港林園線綜合規劃報告，建議行政院同意核定本案。
林欽榮表示，本計畫為總統蔡英文及市長陳其邁允諾之優先重大交通建設，亦屬中央所提「大南方大發展南台灣發展計畫」之一；小港林園線路線行經三大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區），年產值合計逾1.52兆，亦為南部半導體材料S廊帶的其中一環，且小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成之環境污染及港區重車威脅，亟需捷運建設帶動當地整體發展，並提供居民一條安全回家的路。推動小港林園線實有其重要性及必要性。
捷運局長吳義隆表示，市府於今年7月20日於林園區辦理「配合捷運小港林園線都市計畫專案通盤檢討公展前地區座談會」，向林園鄉親報告捷運小港林園延伸線重大進展及週邊土地初步規劃方向，並聆聽在地鄉親對於林園地區發展的意見，全場出席爆滿。小港林園線總長約11.59公里，設置7座車站，倘後續綜合規劃及基本設計皆順利獲中央核定，預計111年底可開始動工興建，目標為119年完工通車。
吳義隆感謝中央各部會鼎力支持與協助本案順利通過審查，期待小港林園線綜合規劃報告能儘速獲得行政院核定，俾利推展設計及施工作業。