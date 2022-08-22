薪水跟不上！英國通膨率飆升 女性被迫從事性工作謀生
新冠肺炎疫情肆虐以及俄烏戰爭等因素影響之下，生活成本危機也漸漸浮現，英國7月通貨膨脹率達到10.1%，創40年來新高，民眾的薪水漲幅追不上不斷攀升的物價以及能源費用，有許多女性無法負擔生活開銷以及房租，被迫從事性買賣工作賺取生活費。
粽合天空新聞等外媒報導，慈善組織「英國妓女集體」（English Collective of Prostitutes）表示，今年夏天接到性工作者的諮詢電話數量，增加了超過三成。該團體發言人亞當斯表示，「生活成本危機導致越來越多女性從事性工作，無論是在街頭還是在聲色場所或是網路上。」
有一名住在普雷斯頓（Preston）的單親母親最近不但失去工作，還因為政府福利系統轉換的關係損失數百英鎊，她只好每週從事幾天性買賣工作支付各項目的帳單。
幫助女性從性行業脫身的慈善團體「 街道之外（Beyond the Streets）」其中一名義工麥克尼爾（Nikki McNeill ）表示，他和他的同事發現進行「求生性行為」（Survival sex）的女性有所增加，「我們之所以這麼稱呼它，是因為這是這些女性求生的唯一選擇，以確保有足夠的錢買食物和付房租。」
亞當斯指出，許多人絕望地開始從事這項工作，也代表著性工作者的條件正在惡化，女性的生命也可能被置於危險之中。