動力火車星國開唱！樂當女兒傻瓜 扛BLACKPINK周邊返台
動力火車「都是因為愛世界巡迴演唱會」今年3月自台北小巨蛋正式起跑，先前因疫情使得巡迴演出計畫延宕，終於在20日順利「開進」新加坡室內體育館。好不容易出國的動力火車，被問到要帶什麼伴手禮給家人，身為「女兒傻瓜」的顏志琳自爆買了女團BLACKPINK周邊上衣。
經歷長達近3年的不得自由跨境移動的疫情後，總算能夠飛往世界各城市舉辦演唱會，動力火車表示開心又感恩：「每次飛到不同地方舉辦演唱會都會很興奮，尤其這是疫情後的第一場海外演出，覺得更期待。」文慧如談到站上動力火車演唱會的舞台擔任嘉賓，直言相當緊張：「因為師兄的關係而能站上這邊具有指標性的體育館，始終覺得不可思議，也非常珍惜。從小就很喜歡動力火車的歌曲，尤其是他們為新加坡本土電視劇唱的主題曲，真的是我的童年回憶。」
睽違多時再出國，問及兩人會買什麼伴手禮回家？顏志琳笑說以往到新加坡工作，十次當中會有八次被託付要帶綠蛋糕給身邊親友，但這次沒有接到要求，搞笑猜測或許是朋友們都吃膩了。然而身為「女兒傻瓜」的他，在逛到一間樂器行時直接入手兩件韓團BLACKPINK周邊T恤要送給她們，尤秋興見狀也跟進直接掃光全新加坡僅剩的庫存。返回台北後，兩人都將依照規定隔離，顏志琳招認目前零規劃：「要盡情耍廢，當作演唱會後的休息。」尤秋興則因意識到自己「份量」有小幅增加，還特地帶了跳繩準備好好運動，消耗熱量。