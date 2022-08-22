中秋伴手禮誰最COOL？ 寶格冰朵蛋糕誘惑無法抗拒

中秋送禮非月餅不成禮數嗎？中秋伴手禮市場百家爭鳴，月餅之外，咖啡、水果等都受歡迎。台中市寶格冰淇淋也來搶商機，推出三款中秋禮盒，有Q彈 冰心的冰朵蛋糕，還有口味多元的冰淇淋，可以選擇單一產品，也可以蛋糕搭冰淇淋一次滿足，沁心冰涼挑逗味蕾，是酷熱夏日無法抗拒的誘惑，也是中秋送禮自用另一種選項。

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台中名店Bulga寶格冰淇淋，以製作、販售冰淇淋起家，業者運用多年精研冰品經驗，開發出業界獨創的冰心蛋糕，深受市場好評。業者陳苡榛表示，美好人生不能缺少甜品，只是多數人愛吃又怕吃多鮮奶油，或者甜度過高，造成身體負擔。

▲中秋伴手禮市場百家爭鳴，在酷熱天候中，寶格冰朵蛋糕冰冰涼涼吃，帶有冰淇淋口感，最能挑動味蕾。（圖／業者提供）

有鑑於此，寶格開發出冰心蛋糕，取名「冰朵蛋糕」，蛋糕體精選麵粉搭配台灣在地蓬萊米，是「米淇淋」蛋糕，與坊間出品的蛋糕不同。因為一般蛋糕為了在解凍後仍維持原本濕潤口感，製程中會加入大量油脂，成為健康負擔。「冰朵蛋糕」是採用獨家製程，打造最佳黃金油水比例，讓蛋糕體即使經過急速冷凍也不致散失水份。

值得一提的是，寶格很接地氣，「冰朵蛋糕」原料大多採用台灣農特產，除了在地蓬萊米外，還有柳橙、檸檬等水果，調配烘烤出爐後，即刻鮮藏凍結，將美味封藏，可隨時解凍食用，品嘗最純粹的自然本味。冰朵蛋糕有濃郁蛋香經典冰朵、柳橙冰朵、巧克力柳橙冰朵及檸檬冰朵等四種口味，是寶格推出三款中秋禮盒之一的「藏月冰朵」禮盒，內有三條蛋糕，可由消費者自行搭配。

▲寶格以製作冰淇淋起家，嚴選原料，口味「冰」紛，百吃不膩。（圖／業者提供）

以冰淇淋起家的寶格，中秋禮盒當然少不得冰淇淋組合，「好秋團圓禮盒」一盒18入，口味有牛奶、蜂蜜紅茶、抹茶及招牌桂圓等，讓人百吃不膩。體貼消費者既想吃冰朵蛋糕，又想吃冰淇淋，二種口欲一次滿足，寶格推出「沁涼月圓」禮盒，內有一條冰朵蛋糕及8盒冰淇淋。