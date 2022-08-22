中秋伴手禮誰最COOL？ 寶格冰朵蛋糕誘惑無法抗拒

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有鑑於此，寶格開發出冰心蛋糕，取名「冰朵蛋糕」，蛋糕體精選麵粉搭配台灣在地蓬萊米，是「米淇淋」蛋糕，與坊間出品的蛋糕不同。因為一般蛋糕為了在解凍後仍維持原本濕潤口感，製程中會加入大量油脂，成為健康負擔。「冰朵蛋糕」是採用獨家製程，打造最佳黃金油水比例，讓蛋糕體即使經過急速冷凍也不致散失水份。
值得一提的是，寶格很接地氣，「冰朵蛋糕」原料大多採用台灣農特產，除了在地蓬萊米外，還有柳橙、檸檬等水果，調配烘烤出爐後，即刻鮮藏凍結，將美味封藏，可隨時解凍食用，品嘗最純粹的自然本味。冰朵蛋糕有濃郁蛋香經典冰朵、柳橙冰朵、巧克力柳橙冰朵及檸檬冰朵等四種口味，是寶格推出三款中秋禮盒之一的「藏月冰朵」禮盒，內有三條蛋糕，可由消費者自行搭配。
以冰淇淋起家的寶格，中秋禮盒當然少不得冰淇淋組合，「好秋團圓禮盒」一盒18入，口味有牛奶、蜂蜜紅茶、抹茶及招牌桂圓等，讓人百吃不膩。體貼消費者既想吃冰朵蛋糕，又想吃冰淇淋，二種口欲一次滿足，寶格推出「沁涼月圓」禮盒，內有一條冰朵蛋糕及8盒冰淇淋。
陳苡榛說，寶格冰品嚴選原料，包括使用紐西蘭乳源的乳品外，為了讓消費者體驗台灣富饒農產品，也大量採用各縣市風味名物，比如苗栗有機茶加入蜜香紅豆製成的抹茶紅豆冰淇淋，還有台南東山煙燻桂圓成就香燻味十足的桂圓冰淇淋，好吃外品質有保證，消費者可以吃得安心。