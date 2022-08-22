COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台中狼師爆性侵！新受害者現身　人本基金會批中市府消極

▲受害者在人本教育基金會、律師、台中市議員陪同下，公開台中一名狼師的惡行，呼籲其他受害者勇敢站出來。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.17）
▲受害者在人本教育基金會、律師、台中市議員陪同下，公開台中一名狼師的惡行，呼籲其他受害者勇敢站出來。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.17）

政經中心／綜合報導

2022-08-22 20:51:27

一名擔任校園性平委員的女老師向台中市政府教育局舉報，25年前就讀國中資優班時的數學老師是「狼師」，現在還擔任某國中校長。人本教育基金會今（22）日表示，經8月17日公開披露此案後，接到許多民眾提供資訊，已有前後橫跨10年的學姊及學妹同意對「黃老師」提出性平申訴。人本基金會也質疑，台中市府沒有將黃校長停職，只叫他請假迴避，更睜一隻眼閉一隻眼，讓黃校長一再騷擾證人和家長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
人本基金會說，此案曝光後，接獲一名證人的「學姊」聯繫，該學姊說，當她看到新聞稿中描述黃師的手段，非常驚悚，因為跟對她的手段八九分像，只是她受害的歷時沒有這麼長久，性侵程度不太一樣。看了學妹勇敢站出來的聲明稿，非常佩服，也滿懷愧疚歉意，她的隱匿與姑息似乎磨練了狼師的手段，「因為他用在學妹身上的手段佈局更嚴謹，令人背脊一涼。」

人本表示，遺憾的是，當他們代學姊提出性別事件調查檢舉書時，台中市教育局主管竟稱「要有受害時的年級及班級等資訊才能受理」，令人驚訝，一個全台中市校園性別事件的主管，竟然連《性別平等教育法》的最基本認知「疑似發生性別事件就應該通報、檢舉或受理」都欠缺，還能期待什麼？「還是說，台中市府其實就是找藉口刁難，不想立案受理？」

人本批評，台中市府沒有將黃校長停職，只叫他請假迴避。若教師涉有校園性侵害案件，學校應依《教師法》第22條第1項規定：「服務學校應於知悉之日起一個月內，經教師評審委員會審議通過後，暫時予以停聘並靜候調查。」黃校長雖為行政職，台中市府仍應比照前揭規定予以暫時停職。但台中市府只有叫黃校長請假，不要再進去學校。結果，黃校長不但在5月份出席學校的母親節感恩活動，甚至在6月份全程主持畢業典禮，還在7月份以學校電話騷擾性別事件的證人。

人本指出，台中市府睜一隻眼閉一隻眼，讓黃校長一再騷擾證人和家長。對於受害人跟市府反應黃校長騷擾相關人員，市府稱「已經去電警告」，結果相關人等還是繼續被黃校長騷擾。

人本說，台中市府拒絕擴大調查，企圖掩蓋案情。本案從黃校長的手法老練，可知受害人不可能只有一位。一再呼籲台中市府要擴大調查，找出更多受害人，給予心理諮商等協助，但台中市府就是不為所動，企圖讓案件僅止於此。「難道市府跟黃校長的交情，比還原真相、比學生的安全還重要？」

人本表示，擔心現職國中可能有受害人。黃校長到現任職國中第2年、即2015104年間，建立了「數學小助教」制度，擔心他是否會利用此制度接近學生並下手。

房思琪翻版！女老師忍25年　指控名師校長是狼人

中市校園兒童性侵　議員要求教局設立專線

台中幼兒園疑爆性侵！4歲女童：上國中後「哥哥」會娶我

南非8女拍MV竟遭性侵！非法礦工成箭靶　抗議、私刑頻傳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀