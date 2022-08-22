台中狼師爆性侵！新受害者現身　人本基金會批中市府消極

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人本表示，遺憾的是，當他們代學姊提出性別事件調查檢舉書時，台中市教育局主管竟稱「要有受害時的年級及班級等資訊才能受理」，令人驚訝，一個全台中市校園性別事件的主管，竟然連《性別平等教育法》的最基本認知「疑似發生性別事件就應該通報、檢舉或受理」都欠缺，還能期待什麼？「還是說，台中市府其實就是找藉口刁難，不想立案受理？」
人本批評，台中市府沒有將黃校長停職，只叫他請假迴避。若教師涉有校園性侵害案件，學校應依《教師法》第22條第1項規定：「服務學校應於知悉之日起一個月內，經教師評審委員會審議通過後，暫時予以停聘並靜候調查。」黃校長雖為行政職，台中市府仍應比照前揭規定予以暫時停職。但台中市府只有叫黃校長請假，不要再進去學校。結果，黃校長不但在5月份出席學校的母親節感恩活動，甚至在6月份全程主持畢業典禮，還在7月份以學校電話騷擾性別事件的證人。
人本指出，台中市府睜一隻眼閉一隻眼，讓黃校長一再騷擾證人和家長。對於受害人跟市府反應黃校長騷擾相關人員，市府稱「已經去電警告」，結果相關人等還是繼續被黃校長騷擾。
人本說，台中市府拒絕擴大調查，企圖掩蓋案情。本案從黃校長的手法老練，可知受害人不可能只有一位。一再呼籲台中市府要擴大調查，找出更多受害人，給予心理諮商等協助，但台中市府就是不為所動，企圖讓案件僅止於此。「難道市府跟黃校長的交情，比還原真相、比學生的安全還重要？」
人本表示，擔心現職國中可能有受害人。黃校長到現任職國中第2年、即2015104年間，建立了「數學小助教」制度，擔心他是否會利用此制度接近學生並下手。